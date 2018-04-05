Мечтаете о «бразильской попке»? Это реально страшное видео вас остановит Не для впечатлительных (18+)
5 апреля 2018 г., 15:30
Майами - мировой центр пластической хирургии, особенно если речь идет о трансформации ягодиц в бразильском стиле. Это, как правило, происходит так: из области ниже спины, рук и живота откачивается жир - таким образом образуется отчетливая линия талии.
Затем этот жир вводится в определенные места пятой точки, в результате чего ягодицы приобретают более объемные формы.
Уже собрались в Майами за «новой попкой»? Не торопитесь - посмотрите сначала это видео не для впечатлительных (18+):