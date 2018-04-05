четверг, 5 апреля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Здоровье
  • Мечтаете о «бразильской попке»? Это реально страшное видео вас остановит

Мечтаете о «бразильской попке»? Это реально страшное видео вас остановит Не для впечатлительных (18+)

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Майами - мировой центр пластической хирургии, особенно если речь идет о трансформации ягодиц в бразильском стиле. Это, как правило, происходит так: из области ниже спины, рук и живота откачивается жир - таким образом образуется отчетливая линия талии. 

Затем этот жир вводится в определенные места пятой точки, в результате чего ягодицы приобретают более объемные формы.

Уже собрались в Майами за «новой попкой»? Не торопитесь - посмотрите сначала это видео не для впечатлительных (18+):

Читать также

Актуально

НАВЕРХ