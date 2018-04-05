Какие женщины нравятся мужчинам: предпочтения по знакам Зодиака

Мужчина Овен

Ни для кого не секрет, что мужчина-Овен — это, в первую очередь, завоеватель. Для того, чтобы понравиться Овну, вам необходимо его заинтересовать, а после оттолкнуть. Овен мечтает о том, чтобы его женщина была идеальной, следовательно, во время встреч с ним вам следует всегда быть очаровательной и элегантной, пишет Esotericblog.ru.

Мужчина Телец

Женский гороскоп говорит, что не нужно прикладывать много усилий, чтобы понравиться мужчине-Тельцу. Представителям данного созвездия нравятся скромные домашние девушки, которые умеют вести хозяйство. Вам нужно быть мудрой и в тоже время расчетливой. Кроме того, мужчина-Телец выберет для себя ту девушку, которая будет безумно его любить.

Мужчина Близнецы

Вокруг мужчины-Близнецов всегда много поклонниц. Однако в выборе своей избранницы представители данного созвездия проявляют небывалую придирчивость. Близнецам подавай независимую увлеченную девушку с прекрасным чувством юмора, которая в тоже время будет поддерживать все его начинания. Вот только властных и сильных женщин мужчины-Близнецы не любят, а потому нередко поиски второй половинки у них растягивается на долгие годы.

Мужчина Рак

Мужчина-Рак по своей натуре очень мечтателен. Очень часто Раки еще в раннем детстве придумывают себе образ идеальной спутницы. В девушках мужчина-Рак ищет черты заботливой жены и хозяйки. Для того, чтобы понравиться этому мужчине, вам следует пригласить его на ужин к себе домой.

Мужчина Лев

В женском гороскопе мужчины-Львы значатся, как самые настоящие ценители женской красоты. Для того, чтобы понравиться Льву, вам необходимо не только всегда быть в отличной форме, но и проявлять такие качества, как интеллектуальность, воспитанность и умение держать себя в обществе.

Мужчина Дева

Мужчина-Дева — это прирожденный холостяк. А все потому, что он очень быстро остывает к своим возлюбленным. По сути, в большинстве случаев как бы вы не старались подогреть его интерес, спустя некоторое время он захочет остаться в одиночестве. Если вы хотите понравиться мужчине-Деве, то вам необходимо стать реалистом, потому что этот Знак обратит свое внимание только на тех женщин, которые умеют трезво оценивать обстановку.

Мужчина Весы

Мужчине-Весам понравится девушка, которая сможет им руководить, но делать это ненавязчиво. Женский гороскоп указывает на то, что в большинстве случаев этот Знак Зодиака выбирает себе умных и рациональных спутниц, которые знают когда следует промолчать, а когда нет.

Мужчина Скорпион

Мужчинам-Скорпионам нравятся уверенные и самодостаточные женщины. Особых проявлений нежности от представителей этого созвездия ждать не стоит. Скорпионы ухаживают лишь во время конфетно-букетного периода, а после становятся властными ревнивцами.

Мужчина Стрелец

Этим мужчинам нравятся женщины, которые обладают яркой внешностью и неординарным характером. Если верить женскому гороскопу, мужчины-Стрельцы выберут себе девушку, с которой их будут связывать общие интересы и взгляды на жизнь. Этот Знак Зодиака отличается высоким интеллектом, что никогда не позволит вам заскучать рядом с ним.

Мужчина Козерог

Мужчина-Козерог выберет слабую и романтичную женщину. В большинстве случаев она будет намного моложе его самого. Представители этого созвездия таким образом смогут подчеркнуть собственную значимость и мужественность. К тому же, этот Зодиак считается одним из самых верных и надежных спутников жизни.

Мужчина Водолей

Мужчина-Водолей в женском гороскопе обладает взбалмошным и непредсказуемым характером. Таким мужчинам нравятся женщины, которые умеют за себя постоять. Вот только влюбить в себя этот Зодиак довольно сложно, потому что к самому феномену любви они относятся поверхностно. Попробуйте стать ему другом и любовницей, а уж дальше как фишка ляжет.

Мужчина Рыбы