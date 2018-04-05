Глазам своим не верю! Визажист показала свои невероятные перевоплощения

Райли Пассфилд – невероятно талантливый визажист из Брисбена (штат Квинсленд, Австралия), которая всего за пару часов может перевоплотиться в любого персонажа, причем неважно какого пола.
Чуть больше 120 минут и из утонченной блондинки получается… Джонни Депп в образе Безумного шляпника из «Алисы в Стране чудес».
Примечательно, что для этого Райли использует свою обычную косметичку.
Костюмы она тоже изготовляет сама:
22-летняя девушка уже приобрела невероятную популярность в Сети – за короткое время на ее аккаунт в Instagram подписались 20 000 человек. К слову, Райли не ограничивается только фентезийными персонажами. Она также уже примерила на себя образы многих знаменитостей: Анджелины Джоли, Кайли Дженнер, Мэрилин Монро и других.
Все работы Райли можно посмотреть ЗДЕСЬ!