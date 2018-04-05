четверг, 5 апреля 2018 г.
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Глазам своим не верю! Визажист показала свои невероятные перевоплощения ФОТО!

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Райли Пассфилд – невероятно талантливый визажист из Брисбена (штат Квинсленд, Австралия), которая всего за пару часов может перевоплотиться в любого персонажа, причем неважно какого пола.

Чуть больше 120 минут и из утонченной блондинки получается… Джонни Депп в образе Безумного шляпника из «Алисы в Стране чудес».  

ФОТО: CATERS NEWS/Caters News Agency

Примечательно, что для этого Райли использует свою обычную косметичку.

Костюмы она тоже изготовляет сама: 

ФОТО: CATERS NEWS/Caters News Agency

ФОТО: CATERS NEWS/Caters News Agency

ФОТО: CATERS NEWS/Caters News Agency

22-летняя девушка уже приобрела невероятную популярность в Сети – за короткое время на ее аккаунт в Instagram подписались 20 000 человек. К слову, Райли не ограничивается  только фентезийными персонажами. Она также уже примерила на себя образы многих знаменитостей: Анджелины Джоли, Кайли Дженнер, Мэрилин Монро и других.

ФОТО: CATERS NEWS/Caters News Agency

Все работы Райли можно посмотреть ЗДЕСЬ!

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