Глазам своим не верю! Визажист показала свои невероятные перевоплощения

Чуть больше 120 минут и из утонченной блондинки получается… Джонни Депп в образе Безумного шляпника из «Алисы в Стране чудес».

22-летняя девушка уже приобрела невероятную популярность в Сети – за короткое время на ее аккаунт в Instagram подписались 20 000 человек. К слову, Райли не ограничивается только фентезийными персонажами. Она также уже примерила на себя образы многих знаменитостей: Анджелины Джоли, Кайли Дженнер, Мэрилин Монро и других.