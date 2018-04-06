Появились данные об эмоциональном разрыве Пелагеи с мужем

Само видео называется "Скучная пара". В ролике Пелагея внимательно следит за происходящим на ледовом поле, а Иван Телегин смотрит по сторонам и демонстрирует явные признаки скуки и нетерпения. В комментариях многочисленные поклонники по-разному интерпретировали ролик.

Ранее к Пелагее обратился бывший участник скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев. Он сделал это после того, как ее мужа Ивана Телегина засняли во время поцелуя с таинственной, но обворожительной незнакомкой. По мнению Рустама, брак певицы обречен из-за того, что супруги слишком разные.