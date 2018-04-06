Смотри: джинсовые стринги шокировали мир

Шокированные пользователи Twitter обрушились с критикой на новый лук. "Я, конечно, люблю Pretty Little Thing, но что это, черт возьми. Такое?", "Это, скорее, вызывает ужас", "Сумасшествие", "Не верю, что девушки будут носить их", – пишут комментаторы, пишет Dni.ru.

Фотография джинсов-трусов широко разошлась по сети. Под записью девушки недоумевали, куда можно надеть этот предмет гардероба. Некоторые предположили, что в таких шортах можно сходить на вечеринку, однако большинство сошлось на мнении, что лучше и безопаснее носить их только дома.

Оказывается, джинсы-стринги – не совсем новая идея. Подобный предмет гардероба раньше был в арсенале американской певицы Азилии Бэнкс.

Отметим, особенности моды 2018 года таковы, что сочетают в себе яркость и броскость вместе с комфортом и удобством. Прежде всего, дизайнеры сделали ставку на практичность и качество с применением декора: шнурочков, молний, накладных карманов, широких ремней и т.д.