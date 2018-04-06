Тантрический секс: семь причин его попробовать

Все началось с того, что много тысячелетий назад сущность бога-создателя Брахмы разделилась на мужчину и женщину – Шиву и Шакти. И они предались самому естественному для разнополых существ занятию – сексу. А потом по образу и подобию богов – этим занялись и простые смертные. Относительно тантрического секса можно услышать много разных, подчас противоречивых мнений. Одни говорят, что это нечто сродни медитации, способствующей духовному росту и развитию, другие – считают его мегаудовольствием, третьи и вовсе не видят в нем никакого смысла. Но как говорится, чем сто раз услышать лучше один раз попробовать. Давайте разберем основные моменты – чем тантрический секс отличается от привычного нам интимного удовольствия.

Отсутствие оргазма

В тантрическом сексе, в отличие от его западной версии интима, оргазм не ставится во главу угла, важен сам процесс. Нужно продышать и прочувствовать каждое движение, каждое ощущение, находиться в моменте. Практикующие тантру утверждают, что это не отнимает силы, а напротив заряжает энергией и бодростью. Oргазм в тантре не является финишным флажком, а лишь указателем, свидетельством того, что вы находитесь на верном пути, что в вашем сознании нет изъянов.

Сердце – эрогенная зона

Со вдохом нужно пропускать все свои ощущения через сердце, именно это дает ощущение радости и заряд энергии.

Находиться здесь и сейчас

Эта фраза в наше время используется очень часто, но те кто ее произносят даже не всегда понимают, что она означает. Речь о том, чтобы все ваши мысли были в одном вдохе и выдохе, не витали в прошлом или будущем. Это дает возможность остро ощущать жизнь.

Не торопитесь

Чтобы прочувствовать каждое движение, ощущение, вдох и выдох нужно максимально замедлиться. Тогда даже микродвижения партнера будут приносить вам наслаждение. В этой практике нет упражнения «одновременный срыв трусов и фигурное запрыгивание в койку», зато есть «аккуратное дыхание на пупок с одновременными ласковыми поглаживаниями затылка партнера и концентрацией на цвете его кожи».

Волновой оргазм, а не пиковый

Мы привыкли, что оргазм – это финиш и после него сексуальное напряжение спадает. При волновом оргазме нет такого резкого пикового наслаждения и спада не происходит, он приходит волнообразно и длиться дольше.

Единение с телом партнера

Здесь важно слиться с партнером в едином экстазе, а для этого любить и принимать свое и его тело, удваивая удовольствие.

Спады и подъемы