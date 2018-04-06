Экстремалка Хилькевич подвергла опасности будущего малыша

Анна посетила вечеринку по случаю 25-летия американского бренда. Беременная артистка не позволяла себе стоять в сторонке и активно участвовала в мероприятии. Коллеги даже похвалили Анну за риск и смелость. Но посоветовали все же быть осторожнее, ведь она носит под сердцем малыша.

Недавно стало известно о второй беременности Хилькевич. Актриса снялась в откровенной фотосессии для журнала "ОК!". Она показала журналистам свои округлости. "Это беременность не заставила долго ждать подходящего момента для официального заявления: то и дело у журналистов возникают вопросы касаемо моего здоровья и слухов вокруг положения. Теперь можно больше не прятаться за свитшотами и безразмерными платьями, да и зачем скрывать то, что идет любой женщине?" – цитирует артистку EG.ru.

Напомним, что Анна и ее муж Артур уже воспитывают дочь Арианну. Она родилась в декабре 2015-го, спустя полгода после того, как артистка официально оформила отношения с возлюбленным.