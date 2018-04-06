Пять правил грамотного мытья головы

МедикФорум собрал все главные советы по уходу за волосами.

1. Перед процедурой нужно очень тщательно расчесать волосы массажной щеткой. Это прекрасно усиливает приток крови к голове, а еще позволит шампуню намного лучше очистить волосы. А еще ваши волосы после мытья будут путать намного меньше.

2. Не стоит наносить шампунь сразу на волосы. Сначала нужно капнуть немного средства на ладонь, а потом разбавить водой в пропорции 1:1 и только потом приступать к мытью головы. Таким образом средство будет пенится намного лучше, а вам не придется сильно намыливать волосы, при этом ломая их структуру.

3. Для мытья волос нужно использовать воду комнатной температуры. От горячей воды лучше отказаться, ведь она активизирует работу сальных желез. а волосы чаще становятся жирными. К тому же мыльная основа под действием очень горячей воды на волосах оседает, они покрываются серым налетом и теряют свой естественный блеск.

4. Шампунь нужно очень тщательно смывать с волос. Чистые волосы должны «скрипеть» под пальцами. Если же волосы промыты плохо, то локоны будут быстрее загрязняться.