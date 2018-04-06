KrasotkaМамочки15 необычных детских имен, которые становятся невероятно популярными!15 необычных детских имен, которые становятся невероятно популярными!Krasotka.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать6 апреля 2018 г., 16:29Малыш в подгузникеФОТО: ScanpixЕсли ты скоро станешь родителем, то, скорее всего, ищешь сейчас для своего будущего малыша правильное имя. И вот в Австралии сейчас составили список детских имен, которые в свое время были редкими и необычными, а сейчас набирают популярность. Смотрите список имен:AlaskaAndromedaFebruarySevenDreamNoriTempestWilderBondiIchabodMarsMossTitanThunderWolfдетиимяребенок