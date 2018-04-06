пятница, 6 апреля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
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  • 15 необычных детских имен, которые становятся невероятно популярными!

15 необычных детских имен, которые становятся невероятно популярными!

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Малыш в подгузнике

ФОТО: Scanpix

Если ты скоро станешь родителем, то, скорее всего, ищешь сейчас для своего будущего малыша правильное имя. 

И вот в Австралии сейчас составили список детских имен, которые в свое время были редкими и необычными, а сейчас набирают популярность. Смотрите список имен:

  1. Alaska
  2. Andromeda
  3. February
  4. Seven
  5. Dream
  6. Nori
  7. Tempest
  8. Wilder
  9. Bondi
  10. Ichabod
  11. Mars
  12. Moss
  13. Titan
  14. Thunder
  15. Wolf

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