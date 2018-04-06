Медиками открыто уникальное свойство борща

В Великобритании учеными опубликованы данные, полученные в ходе недавно завершившегося проекта, участницы которого проверяли на себе, как влияет на фигуру борщ. Вопреки утверждениям о том, что борщ – это жирное и наваристое блюдо, а потому не может быть диетическим, исследование продемонстрировало: на самом деле употребление борща делает фигуру стройнее. Об этом пишет Medikforum.ru со ссылкой на украинское представительство издания «Аргументы и факты».

Участницами испытаний стали женщины разной весовой категории. По заданию ученых они минимум четыре раза в неделю ели борщ, который готовили по классическому рецепту - мясо, свекла, морковь, лук и другие овощи. Результатом того, что женщины часто ели борщ, стало похудение – по словам специалистов, вес сбросили все участницы проекта. Те, у кого вес изначально был нормальным, похудели в пределах 3-5 кг. Сильно полные на начальном этапе участницы сбросили еще больше, по 7-10 кг.

Примечательно, что включение борща в рацион питания было единственным нововведением для пришедших на проект женщин, больше в своем образе жизни они ничего не меняли. В то же время ученые отметили, что все участницы были в той или иной степени активными – они работали, воспитывали детей, занимались хозяйством и т.д. скорей всего, к похудению привел комплекс физической активности и здоровой привычки в питании.

Конкретно борщ, по мнению ученых, способствует похудению за счет того, что в этом блюде содержится много свеклы, которая обладает способностью ускорять метаболизм. Кроме того, в борще сочетаются овощи с высоким уровнем клетчатки, делая блюдо настоящей «щеткой» для организма.