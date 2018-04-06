Александр Петров: «Отношения с женщиной — другая планета...»

Люблю Рим. Обожаю. Ни один город на планете так не нравится, как Рим. Люблю останавливаться в маленьких отельчиках. Старых, которые были сделаны переделаны из больших итальянских квартир, которые доставались своим хозяевам по наследству. Когда ты можешь пообщаться с владельцем, потому что он всегда сам работает за стойкой. Или снять какую-нибудь квартирку. Рядом с Колизеем. Трехъярусную. Чтобы выход на крышу и свой выход на маленькую улочку. Выходишь и окунаешься в дичайшую тишину, а в трех шагах - центр города.

Самое яркое воспоминание детства — футбол с утра до ночи, в любую погоду. Помню, как мы с родителями отдыхали на юге и меня заметили московские футбольные тренера из спортивной академии. А я еще не курю, в прекрасной физической форме и мне четырнадцать лет. Наверное, я бы стал футболистом, если бы случайно не получил сотрясение мозга. Когда я снова смог заниматься спортом, набор в ту команду уже закончился.

А это 1989 год, мы еще живем в Переславле. Каждое воскресенье мы с другом просыпаемся пораньше и бежим в ларек за газетой «Футбол». Ее разбирали мгновенно, и продавец всегда нам откладывал пару номеров. Вот в одном таком номере я и прочитал, что ребята из того, летнего набора поехали на сборы в Турцию и в Барселону. Было очень обидно!

Тот случай — стечение обстоятельств. Но если я совершаю ошибку, то буду винить только себя и стараться исправить ситуацию.

Если совершил ошибку, извиняюсь легко. Другое дело, если замешана женщина. Отношения с женщиной - абсолютно другая планета. Но если у женщин есть хитрости, то они есть и у мужчин. Например, надо в какой-то момент сказать очень простую вещь или попросить прощения. Даже если прав. И это совсем не сложно. Зачем трепать друг другу нервы, если таким простым способом можно решить проблему? Мне кажется, нормальные, самодостаточные мужики так и поступают.

Гордость должна проявляться в других местах, а не в отношениях с любимыми. Иначе какой в ней прок? А потом можно сесть и спокойно поговорить. Ведь гордость сама по себе бесполезна. Иногда нужно поступать мудрее, быть мягче.

У меня есть принципы, но они будут проявляться в других сферах. Например, в работе. Не могу обманывать себя, когда снимаюсь в кино или выхожу на сцену. Но этого требую и от окружающих. Могу спокойно уйти с интервью, если журналист не подготовился к беседе. Если ему не нравится то, чем он занимается, зачем мне тратить свое время, чтобы что-то рассказать? Я лучше посижу и о чем-нибудь подумаю. Или займусь делами, которым у меня достаточно много.

Чтобы человек меня зацепил, он должен быть самим собой. Даже недалекий человек, но добрый и искренний может быть намного ближе, чем ученый профессор, который изображает из себя черт знает что.

Легко считываю игру. Это очень раздражает. Иногда включается азарт и появляется желание поставить человека на место. Но чаще всего себя останавливаю. Слишком неприятное послевкусие от такой победы.

Вам кажется, что у меня много женщин? На самом деле, у меня одна женщина. Самая любимая. Но вообще не люблю говорить на личные темы.