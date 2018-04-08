Скучная жизнь повышает риск преждевременной смерти почти в полтора раза. К такому выводу пришла группа британских исследователей под руководством Мартина Шипли (Martin Shipley) из Университетского колледжа Лондона (University College London).

Исследователи изучили данные 7524 трудоустроенных граждан в возрасте от 35 до 55 лет, которые в середине 1980-х годов оценили, насколько скучной являлась их жизнь. После этого ученые выяснили, сколько участников исследования осталось в живых к апрелю 2009 года.

В ходе исследования было установлено, что риск преждевременной смерти среди тех, кто назвал свою жизнь скучной, на 40 процентов превышал аналогичный показатель в группе работников, охарактеризовавших свою жизнь иначе. Основной причиной преждевременной смерти ученые назвали заболевания сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, исследователи выяснили, что женщины вдвое чаще мужчин описывали свою жизнь как скучную. Работники молодого возраста и менее квалифицированные сотрудники также чаще других называли свою жизнь скучной.