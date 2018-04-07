Кто же победит: электронная книга или обычная? Битва продолжается

Хотим рассказать о том, чем же так хороши электронные книги, или, как их по-простому называют, «читалки» или «ридеры».

1. Они лёгкие.

Вес книги имеет значение. Вспомните своё школьное детство и тяжёлый портфель, набитый книжками. Часто такие портфели носятся небрежно на одном плече, что приводит к искривлению позвоночника и другим проблемам со здоровьем. Представьте себе: если всё школьные учебники «закачать» в ридер, то займут они там не так много места. А весит такая читалка от 150 до 300 граммов (в зависимости от модели).

Как вы думаете, сколько весит портфель вашего школьника?

2. Большая память.

Огромный объём информации, который можно поместить в память электронной книги, избавит вас от необходимости таскать с собой целую библиотеку, при этом все нужные книги вы всегда будете иметь под рукой. Объём памяти ридера можно увеличить по вашему желанию, достаточно сменить карточку micro SD.

3. Дешёвые.

Читалка обойдётся вам дешевле, чем регулярная покупка обычных фолиантов. Достаточно вспомнить о студентах. Сколько книг вам пришлось купить за годы обучения в институте? И стоили они относительно недёшево, правда? А ведь далеко не все учебники и литературу можно найти в городской библиотеке. Книги в электронном варианте стоят дешевле.

4. Удобные.

Некоторые утверждают, что с электронных книг неудобно читать. Это неправда! Как говорится, к хорошему быстро привыкаешь.

В чём же основное удобство? Можно подобрать удобный для себя размер шрифта и яркость экрана. А при необходимости использовать автоматическую подсветку экрана.

5. Не вредны для здоровья.

Электронные книги не наносят вред вашему здоровью. Если вы купили «читалку» с хорошим экраном, то ваши глаза не будут уставать, потому что, как правило, шрифт текста на такой «читалке» очень похож на газетный: фон экрана имеет сероватый оттенок, а текст отображается простым шрифтом, который является наиболее комфортным для восприятия.

Блики, возникающие на поверхности экрана, мешают нормально воспринимать информацию, но если экран книжки матовый, то это сделает чтение более комфортным.

6. Скорость чтения возрастает.

Это может показаться странным. Но я убедилась, что на прочтение всей книги на ридере у меня уходит гораздо меньше времени, чем на чтение обычной книги. Не знаю, с чём это связано. Возможно, с тем, что не нужно листать физически и перескакивать глазами с правой страницы книги на левую.

7. Не влияют на восприятие текста.

Нет никаких фактов, что при чтении ридера ухудшается восприятие текста. На восприятие текста, как правило, влияют две вещи: сложность самого текста для читателя и отвлекающие внимание факторы (внешние или внутренние).

8. Гипоаллергенны.

Электронные книги гипоаллергенны – это модное словечко, часто используемое в рекламе косметики, можно отнести и к электронным «читалкам».