Свадебное платье Кейт Миддлтон пошло в народ

Белое платье с зауженной талией, длинной юбкой и кружевными рукавами будет продаваться в рамках новой свадебной коллекции бренда H&M по цене 200 долларов. В линейку вошли и другие наряды стоимостью от 60 долларов, а также обувь, косметика и аксессуары для невест.

Ранее сообщалось, что невеста принца Гарри Меган Маркл не собирается тратить на свадебное платье больше, чем потратила Кейт Миддлтон. «Меган не будет пытаться переплюнуть будущую королеву и начинать жизнь в королевской семье с критики в свой адрес и сплетен о том, что она потратила, скажем, 400 тысяч фунтов на свадебное платье», — рассказала журналистка Кейти Николл.