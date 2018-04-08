Джоэл Салинас: врач, физически чувствующий боль пациентов

Вот Джоэл Салинас, студент-медик третьего курса, бежит в туалет больницы. Его выворачивает до тех пор, пока из него не выйдет все содержание желудка. Умываясь, он рассматривает свое бледное отражение в зеркале и надеется, что еще жив.

Он еще не знает, что у него зеркальная синестезия. Каждый раз, когда он видит, как кто-то испытывает боль или даже просто чувствует касание, его мозг реагирует так, что он ощущает то же самое и своим телом. И в тот день в 2008 году он увидел, как человек умирает.

"У пациента случилась остановка сердца, и это застало меня врасплох, - рассказывает он о том дне. - Я видел, как ему делали сердечно-легочную реанимацию и своей спиной чувствовал линолеумный пол, а грудью - компрессию. Я ощущал, как дыхательная трубка царапает мне горло".

Когда спустя полчаса констатировали смерть пациента, Салинас почуял зловещую тишину.

"У меня было чувство полного отсутствия физических ощущений. Это было очень навязчивое чувство. Будто ты был в комнате с включенным кондиционером, и его вдруг вырубили", - вспоминает он.

Он бросился в туалет. Там уже он понял, что все-таки жив и здоров. В тот миг Салинас поклялся, что больше не будет так чувствительно реагировать на подобные происшествия.

Синестезия - это феномен, при котором одно чувство сливается с другим, а не переживается по-отдельности. Некоторые люди ощущают вкус во время прослушивания музыки, другие видят цвета, когда смотрят на буквы или цифры.

Салинас давно знал за собой такую особенность. Например, еще в начальной школе во Флориде он ощущал, что колокольчик звенит синим и желтым цветом.

"Рисуя в раскрасках, я много внимания уделял тому, чтобы буква В была определенного оттенка оранжевого цвета, а цифра один - желтого, - рассказывает Салинас. - Процесс складывания цифр мне казался бессмысленным. Ведь если двойка - красная, а четверка - голубая, то как дважды два может равняться четырем?"

Впрочем, эти цветовые ассоциации также помогали ему и запоминать информацию, благодаря чему у него не было проблем с орфографией и лексикой.

Салинас пытался вписаться в дружеские компании, но у него не выходило. Сейчас он вспоминает, как спрашивал у матери в детстве, почему его никто не любит. Одна из проблем заключалась в том, что он со всеми хотел обниматься.

"Я уходил в объятия с головой", - написал он в 2017 году в своей книге.

Объятия внушали ему чувство тепла и безопасности. И означали для него "холодный серебристо-голубой цвет", такой же цвет, с каким он связывал цифру четыре.

Но когда он обнимал других детей, они чувствовали себя странно.