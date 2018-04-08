Готовимся к свадьбе: рекомендации австралийского диетолога

1. ДЛЯ КРАСИВОЙ КОЖИ Дегустации тортов и предсвадебные бессонные ночи хуже всего сказываются на красоте кожи. Австралийский диетолог Мелани МакГрайс уверяет, что сияние кожи идет изнутри и зависит прежде всего от употребления в пищу фруктов и овощей. Также специалист уверяет, что за 2-3 месяца до свадьбы стоит полностью пересмотреть свое питание. И вот что она говорит:«Употребляйте оливковое масло каждый день! Этот простой трюк подарит вашей коже здоровое сияние».

С мнением диетолога согласны эксперты из Управления по санитарному надзору за качеством продуктов и лекарств США. В 2004 году оно установило, что ежедневное употребление двух столовых ложек оливкового масла улучшает деятельность сердца. Это благоприятно воздействует на кровообращение, что, в свою очередь, отражается на цвете и здоровье кожи. Также за 2 недели до свадьбы Мелани МакГрайс советует исключить из своего рациона кофе, алкоголь и сахаросодержащие продукты. Это поможет организму избавиться от токсинов и освежить цвет лица.

2. ДЛЯ ЗДОРОВОГО СНА Если вы работаете, занимаетесь спортом, готовитесь к свадьбе и ведете активную социальную жизнь — качество вашего сна может оставлять желать лучшего. По данным Sleep Research Society, 8 часов сна является оптимальным для людей, достигших 14-летнего возраста. Шейн О’Мара, профессор отдела экспериментальных исследований мозга в дублинском Тринити-колледже, заявляет, что недостаток сна ослабляет иммунную систему, которая играет главную роль в сопротивляемости организма к заболеваниям.

Для того, чтобы улучшить качество своего сна, Мелани МакГрайс рекомендует отключать все экраны (ТВ, телефона и планшета) за час до отхода ко сну. При этом врач считает, что спать необходимо в полностью темном и прохладном помещении. «Для того, чтобы улучшить качество сна, добавьте в свой ужин такие продукты, как бурый рис и амарант. Цельнозерновые культуры богаты магнием, который способствует глубокому и спокойному сну».

Также на ночь рекомендуется употреблять ромашковый чай. Американские ученые установили, что он способствует повышению уровня глицина — аминокислоты, которая расслабляет нервную систему.

3. ДЛЯ ЭНЕРГИЧНОСТИ Во время подготовки к свадьбе количество дел и ежедневная рутина может вызвать сильнейшее желание начать пить кофе. Но Мелани МакГрайс уверяет, что больше двух чашек в день употреблять не стоит (а лучше и вовсе исключить). Вместо кофе диетолог предлагает пить зеленый чай. Он богат антиоксидантами, которые очищают кожу, способствуют потере жировых клеток и улучшают деятельность мозга. «Приучите себя несколько раз в неделю употреблять тунец. Он богат Омега-3 жирами и является прекрасным диетическим продуктом».

В рационе жительниц мегаполисов Омега-3 жирных кислоты должны присутствовать обязательно. По данным ученых из Массачусетского госпиталя (Harvard Medical School) употребление продуктов с жирными кислотами позволяет на 30-50% уменьшить вред от загрязненного воздуха.