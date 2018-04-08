Как выглядеть на все сто: 12 советов голливудского косметолога

Гарольд Лансер — имя, которое в Голливуде не нуждается в представлении. Звездный косметолог, врач-дерматолог и персональный консультант Виктории Бекхэм, Бейонсе, Ким Кардашьян и других звезд имеет собственную марку уходовой косметики и пишет бестселлеры о сенсационных методах анти-эйдж ухода за кожей. Благодаря ему Дженнифер Лопес и Скарлетт Йоханссон с годами выглядят лучше, чем на заре туманной юности. В обзоре ELLE — несколько советов, как выглядеть молодо в любом возрасте, от главного звездного дерматолога.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПИЛИНГ

Как ни странно, доктор Лансер не поддерживает коллег по цеху, утверждающих, что частый пилинг повреждает эпидермис и уничтожает защитный слой кожи. Напротив, каждую свою лекцию он начинает со слов, что путь к идеальной коже начинается с ежедневного пилинга. По его словам, эксфолиация и более глубокие отшелушивающие процедуры — залог свежей и молодой кожи лица. Несмотря на противоречивость метода, пациенты косметолога в результате остаются довольны.

ПРАВИЛО 60 СЕКУНД

Увлажняющий крем дерматолог советует наносить на кожу сразу же в течение одной минуты после умывания — так между кремом и кожей сохранится больше влаги. В противном случае вода начнет испаряться с поверхности кожи и увлажнение будет менее эффективным.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЛИЦА

Звучит, конечно, дико, но доктор знает, о чем говорит: от раздражения на лице поможет шампунь от перхоти, ведь в его составе всегда присутствует цинк. Обладательниц чувствительной кожи это тоже касается.

ЗАБЫТЬ ПРО СПОНЖИ

Гарольд Лансер советует вовсе не использовать ватные спонжи: они впитывают в себя больше, чем отдают, неэкономно расходуя дорогую косметику. Тоником для лица он рекомендует просто умываться, а тональную основу наносить и растушевывать пальцами.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ПРАЙМЕРОМ

База под макияж имеет нейтральный химический состав, поэтому жирную кожу он защитит от забивания пор и появления акне, а нормальную — от пересушивания матирующими средствами.

SPF-ФАКТОР

Звездный дерматолог советует не увлекаться SPF-защитой. То есть если увлажняющий крем уже содержит УФ-защиту, не стоит использовать тон с SPF — он станет нагрузкой для кожи, имея более плотную текстуру. В идеале на каждый день использовать легкие формулы комбинированных средств, как ВВ и СС-кремы, которые и увлажняют, и выравнивают кожу.

БЬЮТИ-ДЕТОКС

Раз в неделю по меньшей мере необходимо проводить разгрузочные дни без макияжа в течение суток — только увлажняющий и питательный крем.

ЭПИЛЯЦИЯ НАСУХО И БЕЗ «АНЕСТЕЗИИ»

Перед эпиляцией косметолог запрещает алкоголь. Даже невинный бокал вина, по его мнению, снизит эффективность процедур и обострит чувство боли. Бритье Лансер советует проводить насухо, предварительно отшелушив кожу скрабом, а после эпиляции нанести на кожу масло или крем. Так нехитро вы избежите раздражения и врастания волос.

ВОЛОСЫ МОЧИТЬ ДО КУПАНИЯ

Актуально в преддверии пляжного сезона: волосы стоит намочить питьевой водой, прежде чем окунуться в море или бассейн: так соли и хлорка им не навредят.

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

Пить и умываться важно водой комнатной температуры, так кожа не будет терять много влаги и выглядеть стянутой.

ЧИСТИТЬ ЗУБЫ ДО ЗАВТРАКА

Гарольд Лансер отмечает, что кожа тех, кто следует этому правилу, выглядит лучше, чем тех, кто им пренебрегает. Все просто: почистив зубы до первого приема пищи, вы не съедите огромное количество бактерий, скопившихся в полости рта за ночь.

КОНТРОЛИРОВАТЬ МИМИКУ