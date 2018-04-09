Ах, эта свадьба! В Hilton Tallinn Park показали интересные идеи для свадьбы
9 апреля 2018 г., 11:57
В воскресенье, 8 апреля, в столичном отеле Hilton Tallinn Park прошел день открытых дверей, посвещенный свадебному декору.
В этот день показали и рассказали о возможностях организации свадьбы в отеле, а различные фирмы представили интересные идеи меню и оформления свадебных торжеств.
Смотрите галерею, которая, возможно, позволит вам пустить в ход свою фантазию. К слову, самый модный цвет этого сезона для свадебного торжества - фиолетовый, впрочем, выигрышными всегда остаются традиционный белый и дарящий свежесть зеленый.
Смотрите галерею!