Ах, эта свадьба! В Hilton Tallinn Park показали интересные идеи для свадьбы

В этот день показали и рассказали о возможностях организации свадьбы в отеле, а различные фирмы представили интересные идеи меню и оформления свадебных торжеств.

Смотрите галерею, которая, возможно, позволит вам пустить в ход свою фантазию. К слову, самый модный цвет этого сезона для свадебного торжества - фиолетовый, впрочем, выигрышными всегда остаются традиционный белый и дарящий свежесть зеленый.