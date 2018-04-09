Маленький сын Анны Седоковой попал в реанимацию

Сыну Седоковой 8 апреля исполнился годик. Она поделилась на своей страничке в Instagram архивным фото с именинником, где ему всего десять дней, а также поведала историю о том, как Гектор появился на свет. Оказалось, что малыш мог погибнуть, если бы не грамотное и своевременное решение врачей.

"Когда ты появился в моей жизни, доктор унес тебя и сказал, что ты должен полежать в реанимации. Слишком быстро билось сердце. Мы все так переживали..." – цитирует Анну Седокову Teleprogramma.pro. Певица призналась, что и она, и ее дочки по очереди дежурили у палаты, чтобы не пропустить момент, когда Гектор откроет глаза. В реанимации мальчик пробыл недолго. Уже через пять дней Седокова забрала сына домой.