38-летняя Кейт Хадсон подтвердила, что ждет ребенка

Кейт Хадсон уже больше года встречается с Дэнни Фудзикавой. Влюбленные долго скрывали свой роман от СМИ, но в прошлом декабре все-таки рассекретили отношения. Оказалось, что Кейт и Дэнни знакомы более пятнадцати лет, но лишь сейчас поняли, что хотят быть вместе.

На днях актриса поделилась с поклонниками в Инстаграме радостной новостью: она скоро станет многодетной мамой!

Знаменитость поведала, что они с любимым ждут девочку, опубликовав фото с вечеринки, на которой должен быть оглашен пол ребенка. Когда из из лопающихся шаров посыпалось розовое конфетти, Кейт запрыгала от радости, что у нее будет дочь (у звезды уже есть двое сыновей).

ФОТО: www.fabletics.co.uk /MEGA/www.fabletics.co.uk /MEGA