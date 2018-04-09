Учеными названы опасные мифы об уходе за кожей

Так, медики высказались о том, что кожа может привыкать к использованию увлажняющих косметических средств, и начинает «лениться», перестает сама обеспечивать себе увлажнение, пишет Medikforum. Но, как считают специалисты, механизм самоувлажнения кожи слишком сложный, чтобы на него могла влиять косметика.

Он зависит от производства гиалуроновой кислоты и сального секрета, эти внутренние процессы организма зависят скорее от генетики. Кремы восполняют недостаток увлажнения кожи, но только в верхнем слое, отмечают ученые.

Одна теория гласит, что базовый загар защищает кожу от ожогов. Что думают научные специалисты? По их мнению, понятие «базовый загар» не имеет отношения к здоровью – сам факт того, что у кожи сменился светлый оттенок на более темный, говорит прежде всего о ее повреждении.

Часто можно услышать, что прыщи на коже не появляются от продуктов, их провоцируют сугубо внутренние процессы в организме, связанные с гормонами. На самом деле, могут. Об этом, в частности, заявила адъюнкт-профессор дерматологии Йельской школы медицины Гохара Мона. По ее словам, кожа требует здорового питания, и если соблюдать определенные правила на протяжении трех месяцев, позитивные изменения в состоянии кожи станут очевидны. Специалисты из Американской академии дерматологии считают худшими продуктами для кожи те, что содержат рафинированный сахар и муку, способные активизировать воспалительные процессы и повышенное салоотделение.

Вы тоже делаете зарядку для лица, чтобы подтянуть кожу и выглядеть моложе? По словам доктора медицинских наук, дерматолога Дэвида Банка, методики омоложения лица по принципу фейс-лифтинга в реальности малоэффективны, а иногда даже могут и вредить. Эти упражнения тонизируют лицевые мышцы, - но на упругость кожи и ее моложавость они не влияют. Более того, регулярные лицевые движения могут привести к разрушению коллагена – главного «белка молодости» для кожи, убежден дерматолог.

Определенные косметические средства помогают победить целлюлит. Сколько кремов и скрабов от целлюлита вы уже купили? Ученые советуют запомнить: за образование целлюлита ответственны генетическая предрасположенность, гормональный фон, обмен веществ, образ жизни. Любые народные и косметические средства могут улучшить вид кожи в целом, но целлюлит при этом не проходит. Целлюлит – это состояние кожи, а не ее болезнь.

Нужно выбирать хорошие кремы под глаза, которые действительно работают и помогают избавиться от отеков и темных кругов. Подобное мнение звучит нередко. Но действительно ли в этом случае дорогой крем лучше дешевого? Вот что думают эксперты: косметика для кожи вокруг глаз может быть эффективной, если проблемы с кожей обусловлены только недостатком отдыха и сна. Но если проблема тех же отеков под глазами связана с нарушениями работе сердечно-сосудистой системы, ЖКТ, печени и почек, не поможет даже самое дорогое косметическое средство.

Прокомментировали дерматологи и мнение о том, что прохладная вода полезна для кожи - сокращает поры и подтягивает. Они отметили, что холодная вода никак не влияет на размер пор человека, который определен сугубо генетическими факторами. По этой же причине горячая вода не расширяет поры на коже.