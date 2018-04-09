Застилать кровать покрывалом опасно для здоровья

В Великобритании сразу две экспертные ученые группы независимо друг от друга провели исследование вопроса о том, стоит ли застилать кровать покрывалом. Обе пришли к заключению о том, что такое действие несет серьезный риск для здоровья.

В одном случае изучением проблемы занимались сотрудники Университета Кингстона. Они установили, что после пробуждения кровать необходимо проветривать, чтобы обеззаразить от клещей и других нежелательных микроорганизмов.

Ученые утверждают, что в постелях всех людей, независимо от их чистоплотности скапливаются клещи.

«В застланной кровати проживают более полутора миллионов пылевых клещей. Эти насекомые питаются слущивающимися чешуйками кожи. Влажная, теплая среда, которая формируется при накрывании постели покрывалом, становится наиболее благоприятной для их роста и размножения», - поделились малоприятными подробностями специалисты.

Но также эксперты отмечают, что клещи реагируют на внешние факторам – например, под действием прямых солнечных лучей они начинают гибнуть. Поэтому, проснувшись и встав с постели, нужно не бросаться ее заправлять, а лучше всего проветрить – под открытым окном и солнцем.

Исследователи заявили, что обычное проветривание в этом плане гораздо эффективнее, чем применение химических препаратов и пылесоса. Лучше принять их слова к сведению, так как воздействие пылевого клеща и продуктов его жизнедеятельности провоцирует многие проблемы с состоянием здоровья, в частности, вызывает аллергические реакции, бронхиальную астму, экзему, дерматиты.

Но что было обнаружено во втором исследовании? Об этом эксперименте подробно написало издание The Daily Mail. Авторы данного проекта также убедились в том, что постели многих людей – это настоящий рай для потенциально опасных микроорганизмов. В заправленных (!) кроватях, кроме клещей, были найдены плесень, грибки и бактерии.