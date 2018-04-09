Медики предупредили о вреде каш

В частности, специалисты объяснили, чем способна навредить организму манная каша. Считается, что это детское блюдо, но ученые констатируют: манная каша содержит сложный полимер мукополисахарид, который детская пищеварительная система расщепить не в состоянии.

Следствием этого становится снижение активности в работе кишечника: ворсинки на его внутренней поверхности слипаются, что замедляет усвоение полезных микроэлементов из пищи – например, организм перестает получать кальций, важнейший минерал для физического роста и развития.

Рисовая каша, сваренная из белой шлифованной крупы, имеет высокий гликемический индекс. Ее нужно употреблять с осторожностью или же вовсе исключить из рациона людям, страдающим гипертонией, атеросклерозом и мочекаменной болезнью. Нежелательна такая каша и для питания людей, склонных к запорам.

Кроме того, белый рис противопоказан диабетикам – его употребление может спровоцировать резкий скачок глюкозы в крови. При повышенном содержании сахара в крови есть можно кашу только из коричневого риса, в котором присутствует больше клетчатки, препятствующей переходу углеводов в глюкозу и способствующей стабилизации уровня сахара. Но не более 100–150 граммов в сутки.

Казалось бы, чем может навредить гречневая каша? Но медики отмечают: она может быть нежелательным блюдом в рационе людей с больными почками и тех, кто склонен к гипотонии – постоянно пониженному давлению.

Можно ли похудеть с помощью каш? На самом деле диетологи скептически относятся к методам похудения с их помощью.