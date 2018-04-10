Две женщины отведали тыквы и облысели

Одна из женщин почувствовала недомогание после того, как отведала тыквенный суп, который оказался чрезвычайно горьким. Сразу после приема пищи у нее начались тошнота, рвота и диарея. Через неделю она заметила, как стала стремительно терять волосы как на голове, так и по всему телу.

Вторая женщина также съела тыкву в кругу семьи, но ее родственники отказались лакомиться слишком горьким овощем, а пострадавшая, в свою очередь, съела слишком много отравленного блюда. Выпадение волос в этом случае началось через три недели.

Частичное восстановление волосяного покрова начало происходить только спустя несколько месяцев. По данным специалистов, незначительное количество волос, которые не выпали, истончились и были сильно повреждены.

Подобные отравления называют токсичным синдромом тыквы. Опасные овощи можно распознать по их крайне горькому вкусу. По данным французских исследователей, в период с 2012 по 2016 год было зарегистрировано 353 случая отравления, половина из которых приходились на купленную в магазине тыкву.