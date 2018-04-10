Современный семейный быт, или Как разделить обязанности по дому

Классическая модель современного семейного быта появилась еще в Советском Союзе. Очевидно, она разрабатывалась и утверждалась мужчинами для их же блага. По этой модели в доме главная женщина, пишет Dvorec.
Не в смысле распоряжения семейным бюджетом и решения, где и как семья будет жить, а в том смысле, что затаривать холодильник, стряпать из запасов первое, второе и десерт, делать уборку, стирать и гладить белье и одежду должна была исключительно женщина. При этом на ней были дети – их нужно родить, воспитать, обучить, а также домашние животные, даже если в доме мини-зоопарк. Домашние дела, наличие малолетнего потомства и многочисленных домашних животных не давали порядочной советской женщине права не ходить на работу в какое-нибудь НИИ, где она должна была ударно трудиться, желательно ведущим инженером.
При всем при этом совершенно непонятно как при стольких обязанностях остаться красивой и желанной, ну или хотя бы просто остаться женщиной, к примеру, найти время на то, чтобы покрасить волосы хной или сделать огурцово-кефирную маску?
Мужчины же должны были просто ходить на работу, а вечерами у них было свободное время. Можно было в шашлычной или во дворе пить с друзьями пиво, либо, расположившись на диване, смотреть футбол или «Лебединое озеро»...
Оглядываясь в прошлое и вспоминая, как наши мамы и бабушки обслуживали семейство, понимаешь, почему современные девушки ведут себя совершенно иначе. Основная масса женщин перестала готовить, а также самостоятельно и регулярно заниматься делами по дому. Женщины либо совсем не убираются в доме, либо делают это крайне редко – перед приходом гостей, чтобы выглядеть хорошей хозяйкой, либо нанимают домработницу. У кого бюджет ограничен – заказывают просто влажную уборку, у кого денег больше – нанимают универсального сотрудника, который будет не только полы мыть и пыль протирать, но и искусно гладить рубашки и платья из очень деликатных тканей, а также готовить изысканные блюда по праздникам, а иногда и в будни.
Женщины не хотят, а иногда просто не могут быть домохозяйками, либо потому что не умеют, либо потому что нет времени – нужно зарабатывать деньги и заниматься воспитанием и образованием потомства. Именно поэтому все больше мужчин ностальгируют по привычному укладу, когда женщина у плиты, а дома – чистота-порядок, без участия сотрудников клининговой компании или тетушки из соседнего подъезда, решившей подзаработать на пенсии. Им очень хочется, чтобы домашними делами занималась их женщина. Мама же делала, и бабушки делали.
При этом никто не задумывается о том, хотелось ли мамам и бабушкам батрачить по дому, вместо того чтобы пойти в парикмахерскую сделать завивку или посплетничать в кафе с подружками. Мужчины забыли, что у мамы не было времени, а у бабушек сил, чтобы заниматься с ними, водить-возить в секции и на курсы английского. Мама то работала, то кашеварила, а бабушки уже очень устали работать и вести хозяйство. Справедливости ради стоит заметить, что регулярно заниматься домом и бытом могут и, в принципе, от них следует этого ожидать, только те женщины, которые не работают. Все остальные – по желанию, факультативно.
Проведенный опрос «Важно ли для мужчины, чтобы его женщина была хорошей хозяйкой» показал, что мнения разделились. Примерно половина мужчин считают, что это совершенно не важно. Некоторые из них акцентируют внимание на красоте, доброте, чувствах и чувственности, мол, это важно. Другая же половина мужчин, видимо, еще живет по старинке и всерьез считает, что умение готовить и вести хозяйство для женщины – одна из главных добродетелей. Они считают, что дом – это и крепость, и уютное гнездо, а любовь и хорошее настроение всегда можно вернуть тарелкой борща и блинами с медом и икрой.
Все верно и, возможно, сама женщина и не против ежедневно вести хозяйство, лепить пельмени, мыть полы, чистить обувь, гладить постельное белье, но зачастую из-за катастрофической нехватки времени она этого сделать не в состоянии. В таком случае, дабы не было нервных срывов и переутомлений, а также скандалов, паре лучше обговорить все вопросы совместного быта: кто что может делать и как часто, а если кто-то что-то не может, то почему.
Если мужчина честно не хочет мыть посуду, а у женщины объективно нет времени намывать ее, значит, в семье должна появиться посудомоечная машина. Если мужчина не любит и не умеет делать покупки в супермаркете, значит, он должен возить в магазин свою женщину или давать ей ключи, чтобы она сама могла съездить, дабы не таскать на себе тяжеленные сумки. Тем мужчинам, кто сомневается в водительских способностях своей визави – стоит подготовить деньги на такси. И так далее. Всегда можно найти решение и работу соптимизировать так, что даже в отсутствие частой уборки и ежедневной готовки дома всегда будет чисто, уютно и сытно, а значит, и мужчине, и женщине всегда будет хотеться туда возвращаться.