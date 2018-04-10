Современный семейный быт, или Как разделить обязанности по дому

Не в смысле распоряжения семейным бюджетом и решения, где и как семья будет жить, а в том смысле, что затаривать холодильник, стряпать из запасов первое, второе и десерт, делать уборку, стирать и гладить белье и одежду должна была исключительно женщина. При этом на ней были дети – их нужно родить, воспитать, обучить, а также домашние животные, даже если в доме мини-зоопарк. Домашние дела, наличие малолетнего потомства и многочисленных домашних животных не давали порядочной советской женщине права не ходить на работу в какое-нибудь НИИ, где она должна была ударно трудиться, желательно ведущим инженером.

При всем при этом совершенно непонятно как при стольких обязанностях остаться красивой и желанной, ну или хотя бы просто остаться женщиной, к примеру, найти время на то, чтобы покрасить волосы хной или сделать огурцово-кефирную маску?

Мужчины же должны были просто ходить на работу, а вечерами у них было свободное время. Можно было в шашлычной или во дворе пить с друзьями пиво, либо, расположившись на диване, смотреть футбол или «Лебединое озеро»...

Оглядываясь в прошлое и вспоминая, как наши мамы и бабушки обслуживали семейство, понимаешь, почему современные девушки ведут себя совершенно иначе. Основная масса женщин перестала готовить, а также самостоятельно и регулярно заниматься делами по дому. Женщины либо совсем не убираются в доме, либо делают это крайне редко – перед приходом гостей, чтобы выглядеть хорошей хозяйкой, либо нанимают домработницу. У кого бюджет ограничен – заказывают просто влажную уборку, у кого денег больше – нанимают универсального сотрудника, который будет не только полы мыть и пыль протирать, но и искусно гладить рубашки и платья из очень деликатных тканей, а также готовить изысканные блюда по праздникам, а иногда и в будни.

Женщины не хотят, а иногда просто не могут быть домохозяйками, либо потому что не умеют, либо потому что нет времени – нужно зарабатывать деньги и заниматься воспитанием и образованием потомства. Именно поэтому все больше мужчин ностальгируют по привычному укладу, когда женщина у плиты, а дома – чистота-порядок, без участия сотрудников клининговой компании или тетушки из соседнего подъезда, решившей подзаработать на пенсии. Им очень хочется, чтобы домашними делами занималась их женщина. Мама же делала, и бабушки делали.