Каким должен быть рацион питания весной?

Для многих из нас не секрет, что именно весной мы получаем первые дары от природы. Но, увы, в наше время мало кто из людей задумывается о необходимости кардинально переключать свой пищевой рацион с зимнего (белки и жиры) на весенний (углеводы, пища растительного происхождения).

Именно в весенний период у многих людей проявляется астенизация – повышенная утомляемость, нервное раздражение, нехватка сил и т.д. Двумя главными причинами этого являются малоподвижный образ жизни и отсутствие в организме витаминов, минералов и микроэлементов. И первое, с чего нужно начинать, это наше питание.

Весной рационально сократить количество очень калорийной пищи и заменить ее растительной. Это поможет восполнить недостаток витаминов и микроэлементов, улучшить общее самочувствие, освободиться от шлаков и токсинов и значительно похудеть к пляжному сезону.

Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы на нашем столе ежедневно красовались овощи, фрукты и зелень. Забудьте о готовке десяти литровых кастрюль «на потом». Это крайне вредно для организма. Прислушайтесь к своему телу, каждый день задавайте себе вопрос, что именно вам хотелось бы покушать? Организм сам подскажет. Но не потакайте таким своим слабостям, как пища быстрого приготовления, сладости и особенно алкоголь. Весна – время для очищения организма. Начните пить обыкновенную воду. Как проснулись, перед каждым употреблением пиши и перед сном. Это должно быть для вас «законом».

Что касается приготовления пищи, то все овощи стоит готовить на пару или употреблять в свежем виде. Свежие овощи и фрукты дают организму максимальное количество энергии, нормализуют пищеварение, выводят из организма все шлаки и токсины.

Заправляйте салаты оливковым маслом, по возможности максимально ограничьте или полностью исключите животные жиры, жареные, копченые и консервированные продукты. Увеличьте в рационе содержание цельных круп, ежедневно употребляйте горсть орехов. Во все блюда добавляйте отруби, которые можно купить в аптеке. Это поможет восполнить недостаток витаминов группы В и очистит организм от шлаков и токсинов.

Морепродукты, бобы, шпинат повышают общий тонус организма и насыщают его магнием, который особенно необходим для хорошего самочувствия, крепкого и здорового сна, работы кишечника и сердца. Не забывайте, что полностью исключать из рациона питания продукты животного происхождения нельзя. Ежедневно употребляйте примерно 150 г красного или белого мяса. Два раза в неделю включайте в рацион рыбу жирных сортов.

Что касается употребления пищи во времени, советую вам делать следующим образом:

– Лучшим завтраком в весенний период будет каша, творог, мюсли или кукурузные хлопья. От завтрака зависит самочувствие в течение всего дня, а именно эти продукты богаты теми компонентами, которые поддерживают нормальную работоспособность и улучшают работу мозга.

– Обед должен включать овощной суп, нежирное отварное мясо (телятина, говядина, курица), овощной салат с зеленью и растительным маслом, запеченное или тушеное второе блюдо.

– Ужин – максимально легкий: фруктовый или овощной салат, нежирный йогурт или кефир, соки.