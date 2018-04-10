Как вести переписку с иностранными мужчинами?

Многие женщины, начинающие переписку с иностранными мужчинами, сталкиваются с проблемой написания письма. Трудности возникают не только с переводом, но и с тем, ЧТО и КАК писать. Конечно, не все знакомы с законами эпистолярного жанра, но исправить прорехи в таком познании можно самостоятельно, приложив усилия и набравшись терпения.

Вообще, если откровенно, вся эта работа (это действительно работа по затраченному времени и энергии) требует огромного терпения и упорства.

Для начала нужно обзавестись хорошим переводчиком и словарем (например, PROMT и Lingvo).

Начинаем с приветствия. Оно не должно быть сухим, покажите мужчине, что вы рады получить именно его письмо, даже если вы получаете их по двадцать штук за день. Отметьте интересные моменты письма вашего адресата, то, что привлекло вас больше всего. Если нет ничего, что можно отметить, посмотрите его профайл, возможно, там вы найдете ключи для контакта. Не стыдитесь хвалить внешность мужчины, если она действительно вам понравилась. Но даже если вы не нашли его привлекательным, сделайте комплимент по поводу его улыбки и открытого взгляда. Большинство мужчин не готовится к фотографированию, подобно женщинам, и очень редко позируют. Обычно они выглядят на фотографии такими, какие они есть. Учитывайте все эти моменты в вашем письме и в ваших комплиментах. Не бойтесь перехвалить – добрые слова, как вы знаете, и кошке приятны.

Если вы решили писать первой. Мудрое решение! Не все мужчины просматривают полностью все профайлы женщин. Конечно, он – ваш единственный – может и пропустить вас. Заявите ему о себе! Это первое письмо должно быть коротким и очень емким. Покажите ему, какая вы умница, мужчины тоже любят красивые письма. Вот пример подобного письма. Вы можете написать сразу много о себе, но я советую остальное преподнести ему все-таки в следующем письме, когда вы увидите, что мужчина действительно заинтересован вами.

Hi, (имя того мужчины)!

How are you? My name is Lena and I am here for a serious purpose to find the right man to have a friendship and relationship with, to smile every day and to live happily in understanding and commitment. PLEASE read my profile and reply to me if you are interested to get acquainted.

Sincerely, Lena.