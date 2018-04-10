Как вести переписку с иностранными мужчинами?

В английском языке искусство письма называется «pencraft». Но даже те, кто в совершенстве владеет языком, не всегда могут составить интересное письмо. Мы постараемся дать рекомендации для всех, кто хочет освоить это искусство – создавать отношения посредством письма. Именно письмо является тем связующим звеном, той нитью, которая в дальнейшем, возможно, свяжет судьбы двух любящих сердец.
Многие женщины, начинающие переписку с иностранными мужчинами, сталкиваются с проблемой написания письма. Трудности возникают не только с переводом, но и с тем, ЧТО и КАК писать. Конечно, не все знакомы с законами эпистолярного жанра, но исправить прорехи в таком познании можно самостоятельно, приложив усилия и набравшись терпения.
Вообще, если откровенно, вся эта работа (это действительно работа по затраченному времени и энергии) требует огромного терпения и упорства.
Для начала нужно обзавестись хорошим переводчиком и словарем (например, PROMT и Lingvo).
Начинаем с приветствия. Оно не должно быть сухим, покажите мужчине, что вы рады получить именно его письмо, даже если вы получаете их по двадцать штук за день. Отметьте интересные моменты письма вашего адресата, то, что привлекло вас больше всего. Если нет ничего, что можно отметить, посмотрите его профайл, возможно, там вы найдете ключи для контакта. Не стыдитесь хвалить внешность мужчины, если она действительно вам понравилась. Но даже если вы не нашли его привлекательным, сделайте комплимент по поводу его улыбки и открытого взгляда. Большинство мужчин не готовится к фотографированию, подобно женщинам, и очень редко позируют. Обычно они выглядят на фотографии такими, какие они есть. Учитывайте все эти моменты в вашем письме и в ваших комплиментах. Не бойтесь перехвалить – добрые слова, как вы знаете, и кошке приятны.
Если вы решили писать первой. Мудрое решение! Не все мужчины просматривают полностью все профайлы женщин. Конечно, он – ваш единственный – может и пропустить вас. Заявите ему о себе! Это первое письмо должно быть коротким и очень емким. Покажите ему, какая вы умница, мужчины тоже любят красивые письма. Вот пример подобного письма. Вы можете написать сразу много о себе, но я советую остальное преподнести ему все-таки в следующем письме, когда вы увидите, что мужчина действительно заинтересован вами.
Hi, (имя того мужчины)!
How are you? My name is Lena and I am here for a serious purpose to find the right man to have a friendship and relationship with, to smile every day and to live happily in understanding and commitment. PLEASE read my profile and reply to me if you are interested to get acquainted.
Sincerely, Lena.
Если вы еще только изучаете язык и пользуетесь переводчиком, напишите ему об этом. Не надо бояться показаться неопытной. Предупредите его, что вам требуется больше времени для написания ответа, попросите его помочь разъяснить непонятные вам выражения. Вовлекайте его больше в процесс вашего обучения. На заре моих интернетовских знакомств один из моих поклонников звонил мне почти каждый вечер и заучивал со мной по два, три английских слова. По нескольку раз я повторяла за ним эти слова и затем он экзаменовал меня. Это было забавно и полезно, я смеялась над моим произношением, он успокаивал и подбадривал меня. Благодаря Джиму (так звали того мужчину) я преодолела языковой барьер, фактически не выходя из дома. И хотя мы так и не смогли встретиться, я благодарна ему от всего сердца.
Постарайтесь внимательно читать письма мужчин, в них вы сможете найти интересные выражения, красивые фразы, обороты речи, которые используете затем в своих письмах. Создайте специальную папку в вашем компьютере или заведите блокнот, куда вы будете выписывать понравившиеся предложения. Используйте письма мужчин для создания собственных писем!
Обычно те предложения, которые пишутся в учебниках, не отличаются эмоциональностью. Куда приятнее читать живые слова и выражения, насыщенные чувствами и наполненные энергией. Вспомните, что говорим мы немного иначе, чем пишем лекции или заполняем анкеты. Учитесь у носителей языка выражать свои мысли. Другим немаловажным фактором в написании письма является искренность. Будьте честны, прежде всего, с самой собой, спросите себя – какие отношения я хочу получить?
Вы должны четко знать ваши цели. Если вы ищете серьезных отношений, напишите сразу о ваших намерениях. Не нужно терять время на бесперспективные связи. При этом писать нужно корректно и ненавязчиво. Используйте мягкие выражения (по типу – я хотела бы... I would like), не бьющие в лоб своей категоричностью.
Обращайтесь к мужчине по имени на протяжении всего письма. Не забывайте, что любому человеку приятно, когда его называют по имени. Представьте, что вы беседуете с ним, – когда хотите сказать что-то важное, вы произносите его имя. Мужчина должен чувствовать, что ваше письмо написано конкретно для него, хотя вы можете использовать одну форму письма для всех, меняя лишь имена и некоторые предложения. Всем хочется быть особенными, и мужчины любят, когда их выделяют из общего числа. Конечно, последующие письма вам необходимо будет писать персонально.
Не стесняйтесь задавать вопросы, это и будет показателем вашей заинтересованности в нем. Мужчины любят, когда женщина спрашивает их мнение о том, что он думает о той или иной ситуации. Вы можете задавать подобные вопросы, повествуя о своей жизни, семье, родителях, обстановке в мире или результатах футбольного матча. Будьте внимательны, и ваш успех у мужчин обеспечен!