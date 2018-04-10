«Любовь» и «счастливая семейная жизнь» - как близки эти понятия! И все-таки это не одно и то же - на мой взгляд, пишет Dvorec!
Мне, как наверное и каждой женщине, очень бы хотелось, чтобы любовные отношения переходили в семейные, чтобы рождались в любви и радости желанные дети, чтобы любовь освещала и согревала долгие-долгие годы совместной жизни, чтобы…
Эх, да что говорить! Вы и сами все знаете!
Как-то я долго болела и без конца смотрела телевизор. И насмотрелась…
Вот муж, нежно "поворковав" с женой по телефону, кладет трубку и в сердцах бросает слово, полностью выражающее его истинное отношение к жене: «Жаба!»
Вот жена стравливает мужа и любовника и вся прямо светится от восторга, когда двое мужчин из-за нее чуть не убивают друг друга и один из них оказывается на скамье подсудимых.
Вот двое супругов не могут и дня прожить без бесконечных упреков, ругани и скандалов, а вот и еще одна семья, и еще одна, и еще – эгоизм, взаимная нетерпимость, взаимное непонимание и отсутствие желания понимать друг друга!
Словом, повторю слова Ренаты Литвиновой, растиражированные Максимом Галкиным: «Как страшно жить!»
И на этом фоне – гостьи одной из передач телешоу «Лолита. Без комплексов», две женщины в возрасте бабушек. Они говорят о своих мужьях, и в их глазах светится восторг, они до сих пор обожают своих супругов, с которыми прожили 30-40 лет, гордятся ими и – не сомневаюсь – в полной мере получают такое же отношение в семье и к себе.
Значит, можно и так? Весь мой собственный профессиональный и личный опыт подтверждает: есть, есть счастливые пары, сумевшие сделать семейную жизнь праздником любви!
Конечно, невозможно все дни прожить празднично, как невозможно питаться одними пирожными или только шоколадом.
Вы что думаете, герои «Московской саги», Борис - старший (Юрий Соломин) и Мэри (Инны Чурикова), прожившие долгую совместную жизнь, не переживали семейных трудностей? Наверняка были грешки у Бориса, которые заставляли страдать его жену, наверняка русская душа мужа не всегда воспринимала характер грузинки Мэри.
Уверена, взаимное уважение и взаимная ответственность – были всегда, да и интерес друг к другу, скорее всего, не угасал никогда.
А что еще? Какие еще секреты есть у счастливых семейных пар?
Вот, например, что писала в своих дневниках последняя русская императрица Александра Федоровна, жена Николая II. ,:"Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь - жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление Господа о совершенстве. Божественный замысел, поэтому в том, чтобы брак приносил счастье, чтобы он делал жизнь и мужа, и жены более полной, чтобы ни один из них не проиграл, а оба выиграли.
Если все же брак не становится счастьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах; вина в людях, которые ими соединены.
Вот ещё один секрет счастья в семейной жизни - это внимание друг к другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого нежного внимания и любви. "
Счастье жизни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен её ежедневный хлеб.
Ещё один важный элемент в семейной жизни - это единство интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слишком мелким, даже для гигантского интеллекта самого великого из мужей. С другой стороны, каждая мудрая и верная жена будет охотно интересоваться делами ее мужа. Она захочет узнать о каждом его новом проекте, плане, затруднении, сомнении. Она захочет узнать, какое из его начинаний преуспело, а какое нет, и быть в курсе всех его ежедневных дел. Пусть оба сердца разделяют и радость, и страдание. Пусть они делят пополам груз забот. Пусть все в жизни у них будет общим. Им следует вместе ходить в церковь, молиться рядом, вместе приносить к стопам Бога груз забот о своих детях и обо всем дорогом для них. Почему бы им не говорить друг с другом о своих искушениях, сомнениях, тайных желаниях и не помочь друг другу сочувствием, словами ободрения. Так они и будут жить одной жизнью, а не двумя. Каждый в своих планах и надеждах должен обязательно подумать и о другом. Друг от друга не должно быть никаких секретов. Друзья у них должны быть только общие. Таким образом, две жизни сольются в одну жизнь, и они разделят и мысли, и желания, и чувства, и радость, и горе, и удовольствие, и боль друг друга.