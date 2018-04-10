Гороскоп на 10.04.2018

Благоприятный день для отдыха и общения, контактов с близкими и новых знакомств как делового, так и личного характера. Сегодня звезды на стороне тех, кто готов прикладывать усилия для достижения цели и не опускает руки при неблагоприятных обстоятельствах. Упорство и целеустремленность будут лучшими помощниками; если же вам удастся дополнить их аккуратностью и исполнительностью, результат превзойдет все ожидания.
Удачный день для покупок, заключения сделок, подписания соглашений о сотрудничестве и трудовых договоров. В романтической сфере ситуация также весьма благоприятная. Появляется шанс сблизиться с симпатичным человеком, признаться в своих чувствах, навести порядок в личной жизни. Встреча в большой компании будет приятной, отдых на природе тоже пойдет на пользу, пишет Dvorec.
Овен на сегодня
Овнов ждет противоречивый день: ощущение внутреннего дискомфорта присутствует постоянно, хотя веских причин для него нет. Перепады настроения заставляют вас совершать необдуманные поступки, провоцировать конфликты на работе и дома. Непросто складываются отношения со старшими родственниками и высокопоставленными коллегами.
Отстаивая свое право на независимость, вы забываете о чувстве такта и больно раните тех, кто вас любит. Хотите мира и покоя в личной жизни? Настройтесь на миролюбивый лад и не провоцируйте близких, относитесь с уважением к их чувствам и желаниям.
Телец на сегодня
День беспокойный, хлопотный. Тельцам придется переделать тысячу дел, и не раз представители этого знака пожалеют, что не могут находиться в двух местах одновременно. Ситуация на работе сложная, но небезнадежная. Столкнувшись с трудностями, не стесняйтесь просить о помощи: желающие разделить с вами груз забот и ответственности найдутся быстро. Финансовая ситуация неоднозначна, нежелательно давать деньги в долг и заключать рискованные сделки.
Романтические отношения безусловно порадуют только тех, кто спокойно относится к перемене планов, нарушению договоренностей, отсрочке запланированных встреч. Остальные (а таких среди Тельцов большинство) будут чувствовать себя незаслуженно обиженными, обделенными вниманием.
Близнецы на сегодня
Близнецы, обычно деятельные и неутомимые, сегодня не проявляют обычного энтузиазма. Желание отложить дела столь велико, что сопротивляться ему практически невозможно. Однако стоит иметь в виду, что получить помощь сегодня едва ли удастся, да и не решит никто ваших проблем лучше, чем вы сами. А потому расставьте приоритеты и займитесь теми делами, которые не терпят отлагательств.
В семье не все гладко: старшие родственники склонны критиковать вас, давать непрошенные советы, вмешиваться в вашу жизнь. Любимый человек настроен более спокойно, но и с ним не всегда легко найти общий язык. Лучший способ решить накопившиеся проблемы – вспомнить, что природа наделила вас незаурядной фантазией, и дать ей волю!
Рак на сегодня
Велика вероятность благоприятного для вас решения сложных вопросов, серьезных проблем. Весьма удачный день для деловых контактов, можно договориться о сотрудничестве с новыми партнерами, найти влиятельных покровителей. Многих Раков посетят интересные идеи; с их реализацией стоит поторопиться, нельзя терять время зря.
Несколько снижен жизненный потенциал, но серьезные проблемы со здоровьем маловероятны. День подходит для романтического свидания, доверительной беседы с любимым человеком. Вероятность новых знакомств невелика, однако не исключено, что случайная встреча станет началом длительных гармоничных отношений.
Лев на сегодня
Сложный день, который связан не только с разнообразными трудностями, но и со снижением жизненного потенциала, так что противостоять негативным тенденциям будет очень и очень непросто. Родственники и коллеги готовы поддержать вас, но не помогут в решении тех проблем, которые сейчас кажутся особенно актуальными. Велика вероятность разногласий с любимым человеком и старыми друзьями.
Не исключены проблемы со здоровьем, возможно обострение хронических заболеваний. Берегите себя, избегайте тяжелого труда и ситуаций, связанных со значительными нагрузками на нервную систему. Расходы будут значительными, но, по большей части, напрасными.
Дева на сегодня
Отличный день для работы. В любом деле, за которое бы ни взялись Девы, представители данного знака непременно преуспеют, а в случае возникновения проблем обязательно появятся желающие помочь в их решении. Оптимизм вас не покинет в течение всего дня, настроение будет хорошим, а обаяние – неотразимым.
Увы, поладить с близкими куда сложнее, чем найти общий язык с деловыми партнерами или новыми знакомыми. Разногласия в семье становятся все более серьезными, да и любимый человек не торопится прийти вам на помощь в трудной ситуации. Будьте терпеливы – это единственный способ избежать конфликтов.
Весы на сегодня
Ваши усилия увенчаются успехом, решатся непростые вопросы, которые беспокоили вас в последнее время. Профессиональные разногласия остаются в прошлом, вы легко находите общий язык с коллегами и руководством. Наиболее активные представители знака смогут привлечь к своим идеям внимание влиятельных людей. Нежелательно делать покупки, а также иметь дело со сложной бытовой техникой – не исключены неполадки и мелкие травмы.
От посещения увеселительных заведений лучшие воздержаться, этот день подходит для отдыха дома, в кругу семьи. Вы легко найдете общий язык с родственниками и любимым человеком, получите массу удовольствия от игр с детьми. Эксперименты с имиджем будут удачными, новый образ придется по вкусу и вам, и окружающим.
Скорпион на сегодня
Отложите дела – сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы проявлять чудеса трудового энтузиазма и подавать коллегам пример профессионального рвения. Мелкие проблемы на работе решатся сами собой, за более серьезные же лучше браться в другой день. Не исключены финансовые проблемы, возможна задержка ожидаемых выплат. Неплохо складываются отношения с деловыми партнерами, но полной ясности пока нет, что и заставляет вас чувствовать некоторую тревогу.
Общение с членами семьи будет радовать, возможно получение приятных новостей издалека. Романтические перспективы хороши у тех, кто планирует активный отдых и участие в общественных мероприятиях; стабильные пары смогут расширить круг своих интересов.
Стрелец на сегодня
День подходит для делового общения, обсуждения профессиональных проблем и планов на будущее. Вы готовы к сотрудничеству с самими разными людьми, а оригинальные и смелые идеи обязательно привлекут к себе внимание. Однако для того, чтобы дело не ограничилось разговорами, вам придется на время уйти в тень, умерить свои амбиции и доверить роль лидера другому человеку. Тем не менее, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть в основном от вас.
Это не самый подходящий день для романтических знакомств, новое увлечение принесет больше проблем, чем радости. Ваше расположение может завоевать человек, встречи с которым будут редкими, а взаимная любовь – почти невозможной.
Козерог на сегодня
День довольно заурядный, но вам удастся превратить его в плодотворный и удачный. Настаивая на своем, вы и мнение окружающих готовы принять во внимание, что многократно увеличивает вероятность компромисса, принятия решений, которые будут выгодными и удобными для всех. Появится возможность увеличить свои доходы, однако это будет связано с ростом нагрузки, появлением дополнительных обязанностей.
Вероятны недомогания, бессонница, головные боли. Вы поступите правильно, если не будете слишком переутомляться, воздержитесь от вечеринок, затягивающихся допоздна, оставите себя время для отдыха. Общение с близкими будет радовать, хотя долгожданные перемены в личной жизни пока невозможны.
Водолей на сегодня
День будет непростым и покажется весьма утомительным. Ваш жизненный потенциал находится на невысоком уровне, поэтому справляться даже с мелкими неприятностями трудно, обилие разнообразных дел приводит к переутомлению, не исключены также недомогания. Однако унывать не стоит; сейчас у вас есть шанс найти надежных помощников, которые охотно возьмут на себя часть ваших забот.
Отношения в семье прохладны, это порождено вашим стремлением держать в тайне свои чувства, не делиться ими ни с кем или выбирать людей, которые действительно умеют хранить чужие секреты. Этот день не подходит ни для отдыха в большой компании, ни для веселых развлекательных поездок – занятия такого рода покажутся вам скорее утомительными, чем приятными.
Рыбы на сегодня
День будет сложным, но наверняка найдутся люди, которые поднимут вам настроение, сделают заманчивое предложение или поделятся интересными идеями. Проверенные временем дружеские отношения становятся особенно важными, а вот в общении с новыми знакомыми следует быть осторожнее. Интерес к вам проявляют не самые приятные особы, и нет нужды демонстрировать благосклонность, если она не является искренней.
Изменится к лучшему финансовая ситуация, хотя наиболее значительные денежные поступления еще впереди. Можно рассчитывать на помощь членов семьи; советы старших родственников будут очень полезны тем, кто озабочен вопросами работы и карьеры. Жизненный потенциал находится на достаточно высоком уровне.