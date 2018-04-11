В Сети появилось новое подтверждение того, что Нюша беременна

В последнее время в Рунете активно муссируются слухи о том, что 27-летняя Нюша ждет первенца. На днях интернет-пользователи нашли новое доказательство того, что певица находится в положении, пишет Woman.
Нюша говорила о том, что всегда хотела стать матерью. После свадьбы с Игорем Сивовым певица признавалась, что всерьез начала задумываться о пополнении в семействе. Недавно поклонники предположили, что мечта артистки скоро осуществится. Ведь Нюша стала выходить в свет в свободной одежде. К тому же, в начале апреля знаменитость была замечена в известной перинатальной клинике. Тогда многие фанаты пришли к выводу, что их любимица действительно беременна. На днях на фанатской страничке певицы в Инстаграме было выложено видео, сделанное во время концерта Нюши в Санкт-Петербурге. Многие фанаты обратили внимание на то, что фигура знаменитости сильно изменилась, и окончательно убедились в том, что она ждет первенца. «Животик прям как у беременной!», «В положений точно!», «Двигается как беременная», — прокомментировали ролик поклонники.
Впрочем, некоторым показалось, что Нюша, как это часто бывает с молодыми женами, позволила себе расслабиться после свадьбы и набрала пару килограммов. Некоторые пользователи Сети отметили, что беременная девушка не станет прыгать на сцене в смелом наряде. Сама Нюша не комментирует домыслы фанатов. И что-то нам подсказывает, что знаменитость, тайно вышедшая замуж, вряд ли откажется от столь любимого селебрити принципа «счастье любит тишину» и подтвердит слухи о беременности, даже если действительно ждет первенца.
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