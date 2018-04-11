В Сети появилось новое подтверждение того, что Нюша беременна

Нюша говорила о том, что всегда хотела стать матерью. После свадьбы с Игорем Сивовым певица признавалась, что всерьез начала задумываться о пополнении в семействе. Недавно поклонники предположили, что мечта артистки скоро осуществится. Ведь Нюша стала выходить в свет в свободной одежде. К тому же, в начале апреля знаменитость была замечена в известной перинатальной клинике. Тогда многие фанаты пришли к выводу, что их любимица действительно беременна. На днях на фанатской страничке певицы в Инстаграме было выложено видео, сделанное во время концерта Нюши в Санкт-Петербурге. Многие фанаты обратили внимание на то, что фигура знаменитости сильно изменилась, и окончательно убедились в том, что она ждет первенца. «Животик прям как у беременной!», «В положений точно!», «Двигается как беременная», — прокомментировали ролик поклонники.