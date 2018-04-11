среда, 11 апреля 2018 г.
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Фото: 49-летняя Наоми Уоттс поразила молодостью

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ФОТО: Jamie McCarthy/AFP

49-летняя актриса Наоми Уоттс посетила ежегодно организуемое мероприятие - Tribeca Ball, посвященное молодым художникам.

На вечер Наоми пришла в розовом платье с узорами – творение итальянской марки Attico. Образ получился истинно итальянским, ведь туфли тоже от итальянского дизайнера - Gianvito Rossi, передает MyJane.

Выглядела Уоттс очень гармонично. А лицо ее стало бы лучшей рекламы сыворотки «Сияние» - настолько молодо выглядит актриса накануне 50-летия.

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