Фото: 49-летняя Наоми Уоттс поразила молодостью
11 апреля 2018 г., 12:55
49-летняя актриса Наоми Уоттс посетила ежегодно организуемое мероприятие - Tribeca Ball, посвященное молодым художникам.
На вечер Наоми пришла в розовом платье с узорами – творение итальянской марки Attico. Образ получился истинно итальянским, ведь туфли тоже от итальянского дизайнера - Gianvito Rossi, передает MyJane.
Выглядела Уоттс очень гармонично. А лицо ее стало бы лучшей рекламы сыворотки «Сияние» - настолько молодо выглядит актриса накануне 50-летия.