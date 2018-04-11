среда, 11 апреля 2018 г.
"В детстве я не умела улыбаться. Была настоящим зверьком — замкнутой, нелюдимой. В школе у меня даже подруг не было". Наталья Водянова
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Мамочки
  • Каких правил придерживается команда специалистов, с которыми будет рожать Кейт Миддлтон

Каких правил придерживается команда специалистов, с которыми будет рожать Кейт Миддлтон

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Кейт Миддлтон

ФОТО: MEGA/MEGA

Совсем скоро герцогиня Кейт Миддлтон в третий раз станет матерью. Малыш появится на свет в апреле, передает Сегодня.

Наблюдать за состоянием Миддлтон и помогать ей во время родов призваны 20 специалистов: два врача-гинеколога, три акушерки, три анестезиолога, четыре хирурга, две медсестры, четыре педиатра, один сотрудник лаборатории и один менеджер.

Всем членам команды запрещено разглашать какие-либо детали о беременности представительницы королевской семьи, а также употреблять алкоголь в течение трех месяцев до ее родов. "Никогда не знаешь, когда нужно будет сорваться и поехать на вызов. Нам всем нужно оставаться в городе и быть на связи. Ключи от автомобилей мы держим под рукой. И никакого алкоголя!" — рассказала журналу People анестезиолог Джоанна Брэй.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ