Каких правил придерживается команда специалистов, с которыми будет рожать Кейт Миддлтон

Наблюдать за состоянием Миддлтон и помогать ей во время родов призваны 20 специалистов: два врача-гинеколога, три акушерки, три анестезиолога, четыре хирурга, две медсестры, четыре педиатра, один сотрудник лаборатории и один менеджер.

Всем членам команды запрещено разглашать какие-либо детали о беременности представительницы королевской семьи, а также употреблять алкоголь в течение трех месяцев до ее родов. "Никогда не знаешь, когда нужно будет сорваться и поехать на вызов. Нам всем нужно оставаться в городе и быть на связи. Ключи от автомобилей мы держим под рукой. И никакого алкоголя!" — рассказала журналу People анестезиолог Джоанна Брэй.