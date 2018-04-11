Взрывной характер открывает кратчайший путь в могилу

Легковозбудимые люди, которые выходят из себя после любого семейного спора или каких-нибудь не очень значительных событий вроде спущенного колеса автомобиля, значительно чаще сталкиваются с повышенным риском развития хронических болезней.

Американские психологи из Калифорнийского университета в Ирвине наблюдали более чем за 1 000 человек. Выяснилось, что если у кого-то уровень гормона стресса оставался повышенным в течение более чем 24 часов после какого-либо инцидента, то у этого человека спустя 10 лет отмечалась более слабая иммунная система и более частые проблемы с сердцем. В противоположность этому, люди, которые предпочитали быстро возвращать себе хорошее настроение, не испытывали серьезных проблем со здоровьем в период наблюдений.

Геронтологи из разных стран мира тщательно анализируют долгожителей, которые смогли перешагнуть через столетний рубеж. Известно, что в этом людям немало помогает генетика, но ученые ищут и какие-то другие общие факторы, следование которым можно порекомендовать всему человечеству, желающему прожить подольше. Впрочем, постоянно оказывается, что долгожителей почти ничто не связывает между собой. Они придерживаются разных диет, иногда курят, употребляют алкогольные напитки, кто-то занимается спортом, а кто-то предпочитает сидеть у телевизора. Но единственное, что наблюдается у каждого долгожителя, так это способность держать нервы под контролем. Все они придерживаются принципа: отпусти от себя те проблемы, которые ты не можешь решить.