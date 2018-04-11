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  • Как возраст заключения брака влияет на вероятность развода: ответ ученых

Как возраст заключения брака влияет на вероятность развода: ответ ученых

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ФОТО: Andrii Omelnytskyi/PantherMedia / Andrii Omelnytskyi

Вероятность развода у людей, заключавших брак в возрасте чуть младше или чуть старше 30 лет, была заметно ниже, чем у тех, кто вступал в брак раньше или позже.

Это выяснил американский социолог Николас Вульфингер, который провел соответствующее исследование, передает "Лиза".

Ученый проанализировал данные американского национального исследования семейной динамики за 2006–2010 и 2011–2013 годы и дал пояснение такому явлению.

Свадьба. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

1. Психологическая зрелость партнеров

Люди в возрасте 28–32 лет обычно уже вполне способны понимать, действительно ли они способны ужиться и ладить с партнером, в отличие от более молодых людей, которых зачастую ослепляют бушующие гормоны.

2. Синдром "промежуточной остановки"

Тридцатилетние, как правило, уже определились с выбором карьеры и успели "обрасти" различными обязанностями, их финансовое положение обычно позволяет если не полностью содержать партнера, то хотя бы поддерживать его в случае необходимости. У них есть, за что жить, и даже — иногда — где жить. Бег за материальными достижениями приостановлен, люди хотят наслаждаться жизнью.

Но — внимание: эта остановка промежуточная, в период 40-45 лет многие переосмысляют достигнутое и иногда решают изменить все. В том числе и партнера по жизни.

Любовь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

3. У женщин начинают тикать "биологические часы"

Тридцатилетние красавицы начинают строже подходить к выбору партнера, на первое место выдвигая требования, чтобы он был хорошим отцом (или, по крайней мере, хорошим кормильцем). Они могут слегка снизить уровень притязаний к потенциальному партнеру с тем, чтобы гарантировано создать семью.  

4. Привычки и образ жизни еще не "заржавели"

В тридцать лет мировоззрение еще относительно гибко. Партнеры готовы искать компромисс и искать общие решения. Они могут скорректировать образ жизни и привычки, если того потребует жизнь в браке. У них также чаще всего еще нет "багажа" в виде бывших супругов и детей от прошлых браков.  

Фото иллюстративное. 

ФОТО: Wavebreakmedia ltd/PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

5. В тридцать лет брак — это более осознанное решение

В 20 решение за партнеров часто принимают их расшалившиеся гормоны. А в 40 толчком к заключению брака часто служит желание опереться на крепкое плечо и вместе переживать жизненные проблемы (предыдущий травмирующий развод, трудности воспитания ребенка в одиночку, материальные проблемы и т.п.). В 30 лет молодые, успешные, здоровые создают семью потому, что видят в ней естественный этап развития их жизни.

Подводя итоги, американский социолог советует молодым людям с 20 до 28 лет получать образование и строить карьеру, и лишь потом создавать семью. Тогда даже в случае развода им будет легче устоять на ногах.

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