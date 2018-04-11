Беременная Кэндис Свейнпол снялась полностью обнаженной

29-летняя южноафриканская супермодель, "ангел" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол разместила на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором она позирует полностью обнаженной.
Уже летом этого года модель станет матерью во второй раз. У нее и ее возлюбленного Германа Николи будет мальчик. У пары уже есть сын Анака Николи, родившийся в октябре 2016 года.
"Цветущее тело. Путь между духовным и физическим...разве женщины не прекрасны?", – подписала фото модель.
Карьеру модели Кэндис начала в возрасте 15 лет. Скаут модельного агентства заметил Кэндис на блошином рынке. Через два года она переехала в Нью-Йорк. Модель сотрудничала с такими компаниями как Givenchy, Blumarine, Prabal Gurung, Versace, Calvin Klein, Avon, Guess и другими модными брендами.