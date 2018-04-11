среда, 11 апреля 2018 г.
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Беременная Кэндис Свейнпол снялась полностью обнаженной

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Кэндис Свейнпол.

ФОТО: Instagram/Scanpix

29-летняя южноафриканская супермодель, "ангел" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол разместила на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором она позирует полностью обнаженной. 

Кэндис Свейнпол.

ФОТО: Instagram/Scanpix

Уже летом этого года модель станет матерью во второй раз. У нее и ее возлюбленного Германа Николи будет мальчик. У пары уже есть сын Анака Николи, родившийся в октябре 2016 года.

Кэндис Свейнпол с сыном.

ФОТО: Instagram/Instagram

"Цветущее тело. Путь между духовным и физическим...разве женщины не прекрасны?", – подписала фото модель.

Кэндис Свейнпол.

ФОТО: Instagram/Scanpix

Карьеру модели Кэндис начала в возрасте 15 лет. Скаут модельного агентства заметил Кэндис на блошином рынке. Через два года она переехала в Нью-Йорк. Модель сотрудничала с  такими компаниями как Givenchy, Blumarine, Prabal Gurung, Versace, Calvin Klein, Avon, Guess и другими модными брендами.

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