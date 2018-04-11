Любовь к сладкому может защищать от лишнего веса

Радостная новость для сладкоежек - их страсть к подобной пище может и не быть вредной для здоровья. Оказалось, что провоцирующий подобную тягу ген также влияет на уменьшение жира в организме, пишет Medikforum.
Непреодолимая тяга к сладкому довольно часто воспринимается, как проклятие. Однако новое исследование ученых из Университета Экзетера показало, что сладкоежкам, возможно, не стоит отчаиваться. Исследователи обнаружили, что ген, который заставляет людей тянуться к сладким продуктам, также уменьшает уровень жира в организме. Сами авторы исследования были немало удивлены своим открытием. Эти выводы, полученные на основе изучения состояния здоровья почти полумиллиона людей, идут полностью вразрез с устоявшимся мнением о том, что употребление сахараоднозначно вредно для здоровья.
Еще с 2013 года ученые знали, что разновидность гена FGF21 заставляет людей употреблять больше углеводов. Существовало предположение, что из-за этого они быстро прибавляют в весе, так как поглощают множество калорий - гораздо больше, чем те, у кого не было этой генетической разновидности. И вот теперь выяснилось, что этот ген связан и с низким уровнем жира в организме. По словам ученых, тот же самый ген приводит к уменьшению потребления белков и жиров в рационе. Кроме того, ген FGF21 перераспределяет жир в нижнюю часть тела.
Исследователи получили анализы крови, мочи и слюны у 450 тысяч человек. Были сопоставлены различные версии гена FGF21 с питанием людей, композицией их тела и артериальным давлением. Все участники исследования также подробно ответили на вопросы о том, какую пищу они употребляют. Учитывая огромное количество людей, занятых в этом исследовании, его выводы следует считать более чем основательными.