После двухчасовой поездки в автокресле ее дочь перестала дышать... Теперь она предупреждает всех!

Кирсти Кларк (28) и ее муж Кристофер Кларк (29) провели весь день 4 апреля с дочерями. Каждый раз, когда они заходили в магазин, они вытаскивали трехнедельную Харпер из детского сиденья.

ФОТО: Mercury Press and Media Ltd./Caters News Agency

Из-за пробок их путь домой был довольно долгим, но родители не придали этому никакого значения. Однако когда они достали малышку из машины и занесли домой, то обнаружили, что у неё посинели губы, её челюсти были крепко стиснуты, а изо рта и носа шла пена.

Родители немедленно отправились в больницу. До больницы всего пять минут езды, но Кирсти признавалась, что дорога показалась ей вечностью. Она была уверена, что потеряет младшую дочь.

ФОТО: Mercury Press and Media Ltd./Caters News Agency

К счастью, врачам удалось спасти Харпер, у которой случился припадок.

Врач рассказал родителям, что, оказывается, малышей нельзя оставлять в автокресле дольше часа — это приводит к кислородному голоданию.

Кирсти и Кристофер сперва были в шоке. Они и предположить не могли, что столь короткое время в автокресле может иметь столь жуткие последствия!

ФОТО: Mercury Press and Media Ltd./Caters News Agency

Кирсти говорит: «Когда врач сказал, что дело в автокресле, я сначала поверить не могла. Я подумала: “не может быть”. Я не понимала, почему нам никогда об этом не рассказывали. Естественно, мы знали, что нельзя оставлять малыша в автокресле на ночь, потому что это приводит к искривлению позвоночника, но это было для нас новостью.

ФОТО: Mercury Press and Media Ltd./Caters News Agency

Когда моя старшенькая была маленькой, мы ездили к родственникам в Корнуолл — это четырёхчасовая поездка, и с ней все было в порядке.

Теперь мы с Кристофером хотим рассказать всем родителям о случившемся с Харпер, чтобы они знали. Всего два часа в автокресле — и мы могли ее потерять. Это ужасно!

Я хотела бы призвать всех родителей внимательно следить за малышами и не сажать их в автокресло, когда в этом нет нужды. Поверьте, это не стоит того, что нам пришлось пережить.

Следите за малышом, обращайте на него внимание. Если вам кажется, что что-то не так, сразу же везите его в больницу».

В 2016 году благотворительная организация Lullaby Trust с помощью симулятора движения провела исследование влияния долгого пребывания в автокресле на ребёнка.

Исследователи пришли к выводу: «Симуляция движения вызывает резкий рост кислородной недостаточности».

Учёные подтверждают: концентрация кислорода в крови у младенцев снижается при долгом использовании автокресла. Так что Кирсти права, когда призывает пользоваться им как можно реже!