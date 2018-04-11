Фото: результат онлайн-шопинга этой девушки взорвал Сеть

Онлайн-шопинг — благословение для тех из нас, кто ненавидит бродить по магазинам, пытаясь найти то, что нужно. Но одна девушка еще раз напомнила, чем опасны интернет-покупки, пишет Soulpost.ru.

Беки Лэтем, студентка Университета Манчестера, решила купить себе дутый пуховик. И хотя она делала покупки у проверенного бренда уличной моды Urban Outfitters, когда товар доставили через несколько дней, он выглядел далеко не так, как на фото.

«Спасибо, это как раз то, о чем я мечтала», — саркастично подписала Беки свое фото в «Твиттере» в огромном пуховике.

ФОТО: Twitter.com