Фото: результат онлайн-шопинга этой девушки взорвал Сеть
11 апреля 2018 г., 17:17
Самый свежий случай «ожидание vs реальность».
Онлайн-шопинг — благословение для тех из нас, кто ненавидит бродить по магазинам, пытаясь найти то, что нужно. Но одна девушка еще раз напомнила, чем опасны интернет-покупки, пишет Soulpost.ru.
Беки Лэтем, студентка Университета Манчестера, решила купить себе дутый пуховик. И хотя она делала покупки у проверенного бренда уличной моды Urban Outfitters, когда товар доставили через несколько дней, он выглядел далеко не так, как на фото.
«Спасибо, это как раз то, о чем я мечтала», — саркастично подписала Беки свое фото в «Твиттере» в огромном пуховике.
Пост собрал более 15 тысяч ретвитов, 32 тысячи лайков и множество комментариев. Пользователи начали придумывать смешные мемы.