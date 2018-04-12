Галерея: подведены итоги Международного конкурса красоты и грации «Мисс и Мистер Европа 2018»

В состав международного жюри входили именитые деятели культуры и моды каждой заявленной страны. По регламенту конкурса, представитель страны-участницы не имел право голоса за свою страну. Судейство было очень сложным, поскольку все участники были по-своему уникальными и талантливыми. Но по итогам общего голосования, первые места достались Болгарии, Турции, России, Латвии и Литве. Все остались довольны роскошными подарками, полученным опытом и теплой обстановкой, которая окружала участников.

Организатором мероприятия вновь выступила Школа моды и танца Max Moda, устраиваюшая конкурс «Мисс и Мистер Max Moda» c 2010 года.

«Необходимо развиваться, идти вперёд в ногу со временем, - говорит один из главных организаторов, президент конкурса, Максим Хлебников. - Если мы говорим о том, как стоило бы проявить свой талант, добиться успеха, и, прежде всего, доказать, что ты личность, то Международный конкурс красоты и грации «Мисс и Мистер Европа» - самый подходящий вариант не только для начинающих, но и для тех, у кого уже имеются навыки в этой сфере деятельности.

Конкурс, как и любое другое соревнование, подразумевает получение опыта, стремление быть лучше, а не желание надеть корону, не имея при этом какой-либо подготовки. Как известно, таких мероприятий много: просто штампуют так называемые конкурсы, на которых почему-то все становятся лауреатами высоких премий и где нет определенных целей и задач. Берут громкие названия, которым грош цена и которые ничего не значат. Конечно, мы с оргкомитетом решили запатентовать свои права. Считаю, что свою работу надо доказывать делом, а не словами».

Мероприятие плавно перешло в Международный фестиваль-конкурс моды и танца «Max Moda 2018», который прошел с 7 по 8 апреля.

В общей сложности мероприятие собрало около трехсот участников. Порадовало, что в этом году Эстония тоже заняла призовые места. В очередной раз удивила своими талантами, заняв три первых места. Борьба была напряженно, но участники превзошли самих себя. А организаторы на будущий год уже планируют расширение уникального фестиваля, которому исполнилось 11 лет.

Медиапартнерами мероприятия стали порталы Limon.ee и Krasotka.ee.