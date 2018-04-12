Диетологи назвали полезные для груди продукты

Женщины часто критически относятся к своей внешности, желая выглядеть более привлекательно, иметь идеальную фигуру, бархатную кожу и, конечно, упругую грудь, пишет medikforum.ru.
Эта часть тела обычно разочаровывает дам, заставляя задуматься о ее коррекции с помощью пластики. Эксперты советуют не спешить прибегать к крайним мерам, а попробовать придать груди желаемый вид с помощью специальных кремов, комплекса упражнений или соответствующей диеты.
Подобрав правильный рацион, как выяснилось, можно не только сделать бюст более привлекательным, но и оздоровить весь организм, а также сбросить лишний вес. Диетологи составили перечень продуктов для специальной диеты, употребляя которые женщина будет выглядеть как королева.
Активизировать кровообращение в груди, а значит, способствовать ее оздоровлению и приданию красивой формы поможет отвар из шиповника.
Богатые ценной клетчаткой и белками бобовые, особенно чечевица, «выстраивают» ткань данной части тела, делая ее более пышной. Кроме того, эти продукты являются мощным энергетическим источником.
Курага выводит из организма шлаки, очищая его. Употребляя ее, женщина получает чистую, упругую кожу груди. Настоящими «уборщиками» можно назвать овощи и фрукты красно-оранжевого оттенка. Антиоксиданты, содержащиеся в них, придают коже упругость и свежесть.