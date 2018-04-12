Диетологи назвали полезные для груди продукты

Эта часть тела обычно разочаровывает дам, заставляя задуматься о ее коррекции с помощью пластики. Эксперты советуют не спешить прибегать к крайним мерам, а попробовать придать груди желаемый вид с помощью специальных кремов, комплекса упражнений или соответствующей диеты.

Подобрав правильный рацион, как выяснилось, можно не только сделать бюст более привлекательным, но и оздоровить весь организм, а также сбросить лишний вес. Диетологи составили перечень продуктов для специальной диеты, употребляя которые женщина будет выглядеть как королева.

Активизировать кровообращение в груди, а значит, способствовать ее оздоровлению и приданию красивой формы поможет отвар из шиповника.

Богатые ценной клетчаткой и белками бобовые, особенно чечевица, «выстраивают» ткань данной части тела, делая ее более пышной. Кроме того, эти продукты являются мощным энергетическим источником.