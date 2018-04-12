Рецепт орехового торта без выпечки

Все большую популярность приобретают десерты без выпечки. Торты, печенье, кексы и пирожные на основе орехов и сухофруктов по вкусу не уступают привычным бисквитам, а пользы в них в разы больше. И если вы следите за своим питанием, исключили продукты, содержащие сахар и глютен, ограничиваете употребление жиров и молочных продуктов, "сырые" десерты – это то, что надо.
Ингредиенты: 1 чашка грецких орехов, 1 чашка миндаля (не обжаренного), 1 чашка фиников, 200 граммов кешью (не обжаренного), полстакана воды, 1 ст. л. кленового сиропа, 3 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. ванилина, 1 ст. л. кокосового масла, 1 чашка замороженной малины.
Способ приготовления
Смешиваем в блендере грецкие орехи, миндаль и финики, предварительно убрав из фиников косточки. Полученную массу выкладываем в разъемную форму на пергамент. Равномерно распределяем и придавливаем ко дну формы рукой, пишет Дни.ру.
Кешью заранее заливаем водой на 4 часа или даже на ночь. Сливаем воду и измельчаем орехи в блендере на максимальной скорости, чтобы масса получилась однородной. Добавляем воду, кленовый сироп, лимонный сок, ванилин, кокосовое масло и малину. Взбиваем до густой однородной консистенции. Выкладываем крем на основание торта, разравниваем и ставим в холодильник на 3 часа.