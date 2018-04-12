Рацион первой леди: как 47-летняя Мелания Трамп держит вес 62 килограмма при ее росте

При росте 180 сантиметров Мелания Трамп весит 62 килограмма — именно такие данные можно найти в интернете. Глядя на ее стройную подтянутую фигуру, создается впечатление, что первая леди США держит себя в ежовых рукавицах и по утрам пропадает в спортзале, пишет Woman.

Как оказалось, супруга Дональда Трампа не особо чтит фитнес, делая исключение лишь для занятий пилатесом, да и в еде себя не особо ограничивает.

Журналисты кулинарного портала Mashed узнали, что Мелания, стараясь не употреблять много сладостей, не видит ничего зазорного в том, чтобы иногда порадовать себя кусочком шоколада или диетической кока-колой. Последнюю она пьет только из стеклянных бутылок!

Еще одним вкусным, но весьма калорийным блюдом, от которого супруга президента США не хочет отказываться, является обожаемая ею курица пармиджано под хрустящей корочкой из нью-йоркского ресторана Jean Georges.

Так как же миссис Трамп удается оставаться в такой идеальной форме? Все дело в системе! С момента рождения сына Бэррона, которому в этом году исполнилось 12 лет,

Мелания каждое утро начинает с овсянки на воде и витаминного смузи. В течение дня первая леди США пьет особый зеленый коктейль, в состав которого входят пшеница, мята, лимон и вода.