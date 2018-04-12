Вот что делают с волосами на съемках рекламы шампуней, чтобы они так шикарно выглядели! ВИДЕО!
12 апреля 2018 г., 14:16
Самые безумные трюки, которые используют в рекламе шампуней. Это нечто!
Вы наверняка догадывались, что такие шикарные волосы модели в рекламе получают вовсе не от того шампуня, который рекламируют. Но вы вряд ли догадывались, как на самом деле создают такой эффект.
Вот основные секреты:
1. Они используют технологию зеленого экрана, чтобы волосы распадались водопадом. Собственно, волосы теребят зеленые человечки, которых в итоге не видно.
2. Они прикрепляют пенопластовые шары под волосы, чтобы создать объем.
3. Они используют много накладных волос.
Смотри видео!