четверг, 12 апреля 2018 г.
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  • Вот что делают с волосами на съемках рекламы шампуней, чтобы они так шикарно выглядели!

Вот что делают с волосами на съемках рекламы шампуней, чтобы они так шикарно выглядели! ВИДЕО!

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Самые безумные трюки, которые используют в рекламе шампуней. Это нечто!

Вы наверняка догадывались, что такие шикарные волосы модели в рекламе получают вовсе не от того шампуня, который рекламируют. Но вы вряд ли догадывались, как на самом деле создают такой эффект.

Вот основные секреты:

1. Они используют технологию зеленого экрана, чтобы волосы распадались водопадом. Собственно, волосы теребят зеленые человечки, которых в итоге не видно.

2. Они прикрепляют пенопластовые шары под волосы, чтобы создать объем.

3. Они используют много накладных волос.

Смотри видео!

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