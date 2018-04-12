Названы опасные болезни, поражающие женщин гораздо чаще мужчин

Мало кто знает, что именно женщины чаще всего становятся жертвами депрессии. Среди взрослых женщин этим психическим расстройством страдает примерно каждая пятая. Но депрессией список «женских» недугов не исчерпывается.

Рассеянный склероз. Это неизлечимое затрагивающее органы ЦНС заболевание приводит к тому, что оболочки нервных волокон головного и спинного мозга покрываются многочисленными рубцами, которые затягиваются нездоровой нервной тканью.

Симптомы проявляются в возрасте от 20 до 40 лет и включают в себя такие проявления, как нечувствительность мышц, потеря зрения и паралич. Женщины заболевают в три раза чаще мужчин.

Волчанка. Как и предыдущий недуг, относится к разряду аутоиммунных болезней, при которых иммунная система тела атакует здоровые клетки. Симптомы этого заболевания имеют сходство в том, что многие больные испытывают сильную немотивированную усталость, головные боли. Также у них наблюдается увеличение суставов в конечностях, выпадение волос. Более 90 процентов болеющих волчанкой людей - это женщины.

Целиакия. Болезнь связана с отрицательной иммунной реакцией на употребление глютена - белка, содержащегося в пшенице, ячмене и ржи. Отличительный признак болезни – худощавость, присутствующая на фоне вполне достаточного в объемах питания. Возможно, кто-то обрадуется, но на самом деле это очень неприятный и опасный для здоровья симптом, означающий, что организм не получает из пищи необходимые ему питательные вещества.

До 70 процентов больных – женщины.

Синдром раздраженной толстой кишки. Судороги, боль, вздутие, газы, диарея и запоры, которые не проходят в течение долгого времени. Все это – типичные симптомы данного заболевания. Как и все недуги в этом списке, синдром раздраженной толстой кишки остается загадкой для врачей в своей первопричине. 65 процентов из тех, у кого диагностируют данное нарушение, - женщины.

Синдром хронической усталости. Это нарушение не просто портит жизнь, а делает существование человека невыносимым. Самые простые действия, например – принятие душа, требуют колоссальных усилий и заставляют по-настоящему страдать.