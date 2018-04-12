Что толкает человека на измену? Ответы психологов

1. Неудовлетворённые потребности

Речь идёт не только о сексуальном удовлетворении, но и о межличностных отношениях. Один из партнёров может не получать от другого уважения, ласки, поддержки, доверия. Но у неудовлетворённого партнёра есть выбор: либо обсудить недостатки отношений со своей второй половиной и попробовать решить вопрос, либо найти источник необходимых эмоций на стороне, передает GoRabbit.

2. Неудовлетворённый нарциссизм

Некоторые люди заводят отношения, только чтобы самоутвердиться: продемонстрировать своё превосходство, власть, ум, красоту, талант. Они не замечают, что их партнёр – тоже личность. Для нарциссов в отношениях важный аспект – реализовывать своё желание соблазнять. Если партнёр уже соблазнён, они пойдут дальше, чтобы потешить своё самолюбие. При этом нарциссы могут искренне любить своих партнёров: на измену их толкает жажда приключений, а не тоска по романтике или жаркому сексу.

3. Одиночество

Многие пары распадаются, потому что один из партнёров начинает уделять слишком много внимания другим вещам: работе, детям, друзьям, семье. Его вторая половина пытается обратить на себя внимание, прямо говорит о том, что чувствует себя очень одиноко, но партнёр объясняет, что такова его миссия. Одиноким не остаётся ничего, кроме поиска утешения на стороне. Тем более, для них это удобно: занятой партнёр вряд ли узнает об измене.

4. Скука

Реальное одиночество нужно различать с обычной скукой: часто бывает так, что муж много работает и строит карьеру, а жена сидит дома и не имеет не то что работы, даже увлечений. Скучающая женщина забавы ради регистрируется в Тиндере и будет ходить на свидания, пока муж зашивается на работе, и это становится её хобби. Как охотница, она выбирает новых мужчин и берёт от них лучшее: улыбки, комплименты, ужины в ресторанах и секс без обязательств. Впрочем, так же могут вести себя и скучающие мужчины.

5. Гнев

Некоторые люди склонны выражать гнев пассивно-агрессивным образом, а не напрямую. Вместо того, чтобы напрямую решать конфликтные ситуации, возникающие в их отношениях, они могут сознательно или бессознательно причинять боль партнёру, изменяя ему. Они привлекают другого партнёра, чтобы разыграть драму «агрессор-жертва-спасатель».

6. Боязнь близких отношений

Долгосрочные отношения – не для всех. Некоторых они просто пугают. Начинается сближение, пара съезжается, но в мозгу изменника что-то щёлкает, и он заводит интрижку с первой встречной, потому что ещё не созрел для серьёзных отношений.

7. Воспоминания