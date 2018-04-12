Что толкает человека на измену? Ответы психологов

Чего люди опасаются в отношениях больше всего? Измена – вот, пожалуй, самое страшное, что может произойти в паре. Когда один из партнёров находит увлечение на стороне, и тайное становится явным, любовь рушится, и остаётся только горечь и обида. Что же толкает нас на измену своим партнёрам? Вот семь самых распространённых причин, по мнению психологов.
1. Неудовлетворённые потребности
Речь идёт не только о сексуальном удовлетворении, но и о межличностных отношениях. Один из партнёров может не получать от другого уважения, ласки, поддержки, доверия. Но у неудовлетворённого партнёра есть выбор: либо обсудить недостатки отношений со своей второй половиной и попробовать решить вопрос, либо найти источник необходимых эмоций на стороне, передает GoRabbit.
2. Неудовлетворённый нарциссизм
Некоторые люди заводят отношения, только чтобы самоутвердиться: продемонстрировать своё превосходство, власть, ум, красоту, талант. Они не замечают, что их партнёр – тоже личность. Для нарциссов в отношениях важный аспект – реализовывать своё желание соблазнять. Если партнёр уже соблазнён, они пойдут дальше, чтобы потешить своё самолюбие. При этом нарциссы могут искренне любить своих партнёров: на измену их толкает жажда приключений, а не тоска по романтике или жаркому сексу.
3. Одиночество
Многие пары распадаются, потому что один из партнёров начинает уделять слишком много внимания другим вещам: работе, детям, друзьям, семье. Его вторая половина пытается обратить на себя внимание, прямо говорит о том, что чувствует себя очень одиноко, но партнёр объясняет, что такова его миссия. Одиноким не остаётся ничего, кроме поиска утешения на стороне. Тем более, для них это удобно: занятой партнёр вряд ли узнает об измене.
4. Скука
Реальное одиночество нужно различать с обычной скукой: часто бывает так, что муж много работает и строит карьеру, а жена сидит дома и не имеет не то что работы, даже увлечений. Скучающая женщина забавы ради регистрируется в Тиндере и будет ходить на свидания, пока муж зашивается на работе, и это становится её хобби. Как охотница, она выбирает новых мужчин и берёт от них лучшее: улыбки, комплименты, ужины в ресторанах и секс без обязательств. Впрочем, так же могут вести себя и скучающие мужчины.
5. Гнев
Некоторые люди склонны выражать гнев пассивно-агрессивным образом, а не напрямую. Вместо того, чтобы напрямую решать конфликтные ситуации, возникающие в их отношениях, они могут сознательно или бессознательно причинять боль партнёру, изменяя ему. Они привлекают другого партнёра, чтобы разыграть драму «агрессор-жертва-спасатель».
6. Боязнь близких отношений
Долгосрочные отношения – не для всех. Некоторых они просто пугают. Начинается сближение, пара съезжается, но в мозгу изменника что-то щёлкает, и он заводит интрижку с первой встречной, потому что ещё не созрел для серьёзных отношений.
7. Воспоминания
Иногда людям хочется тряхнуть стариной: они вспоминают бурные романы времён студенчества, весёлые тусовки в ночных клубах с друзьями, романтичные ночи на природе у костра. И наличие отношений их не пугает, когда они чувствуют романтический настрой и вспоминают о тех днях. Правда, при этом они не думают о том, какие последствия повлечёт за собой столь легкомысленное поведение.