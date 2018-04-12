Tampax выпустила тампоны нового формата и огребла за это от пользовательниц Сети

В компании заявили, что новый тампон должен помочь женщинам комфортно переносить критические дни, особенно тем, у кого насыщенная жизнь

"Каждая вторая девушка считает, что критические дни препятствуют активной деятельности. Мы знаем, что любой день может стать для девушек приключением, поэтому мы хотим, чтобы ничего не стояло у них на пути", - сказал представители компании.

Спустя год после запуска продукта недовольство клиентов вылилось в Сеть.

ФОТО: facebook

Журнал Cosmopolitan сообщил, что на Amazon у тампонов две звезды в рейтинге. У большинства он развалился в руках, а кто-то его не смог открыть. По их словам, аппликатор тампона разваливается сам по себе и не может подталкивать сам тампон. Также они заявили, что неусовершенствованный дизайн ставит их в неловкое положение, — им приходится вставлять тампон вручную.

"Это грубо и мерзко. Я бы лучше воспользовалась картонными аппликаторами, чем этим ужасом", - сказал одна из клиенток.

На странице компании Tampax одна из женщин пожаловалась, что ей пришлось не единожды пробовать установить хотя бы один тампон.

"Мне понравилась предыдущая версия тампонов Tampax Compak, но новая версия оказалась ужасной и ещё более неудобной, чем предполагалось", - говорит клиентка.