Умопомрачительный красавчик провел жестокий эксперимент над женщинами

Молодой человек зарегистрировался в приложении Tinder, он создал фейковый профиль, использовав фотографии парня из музыкального клипа канадской певицы Карли Рэй Джепсен, пишет Ridus.ru.

Экпериментатор придумал себе простую биографию, описал параметры и начал без разбора «лайкать» профили разных девушек.

По условиям приложения, чтобы люди могли начать общаться, пары должны совпасть, то есть когда парень одобряет фотографию понравившейся девушки, система предлагает ей оценить его профиль. Если и она ставит «лайк», пара совпадает и люди могут переписываться.

По словам интернет-экспериментатора, не было ни одной девушки, которая отвергла бы его. За два часа на вымышленный профиль «клюнули» столько женщин, что парень не мог ответить каждой.

Дальше он начал переписываться с девушками, причем специально говорил им скабрезности. Задачей парня было заполучить их телефоны, не стесняясь при этом в выражениях и используя грязные словечки. Он очень удивился итогу эксперимента. Девушки охотно давали ему свои телефоны и быстро соглашались на встречу.

Например, он писал своим избранницам: «Можешь сесть мне на лицо, так я смогу проесть путь к твоему сердцу?» или «в этом море много рыбы, но ты — только одна, которую я хочу пронзить и прикрепить над моим камином», «давай займемся йогой голышом», «я хочу быть в тебе, ой черт, автокоррекция, я хотел сказать „привет“» и прочее. Девушки в ответ хохотали и давали свои телефоны для связи с красавчиком, либо отшучивались, но продолжали общаться с парнем.