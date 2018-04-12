23-летняя женщина умерла после аборта, сделанного из-за рака

«Все было в порядке, потом у меня начались мучительные боли в спине, и я так уставала, не могла есть. Но я просто списала это на беременность», — рассказывала девушка в соцсетях, пишет Ridus.ru.

Шарлотте объяснили, что она может умереть, если сохранит беременность.

«Единственное, что меня беспокоило, — это ребенок. Но речь шла о том, что в живых останусь или я, или ребенок. Я не хотела умирать. В моей крови было 84% раковых клеток».

Девушке пришлось сделать аборт. В тот же день она начала первый курс химиотерапии. Она перенесла несколько курсов, затем трансплантацию костного мозга. Донором стал ее родной брат. У нее получилось победить рак, пишет Mirror.

Но иммунная система Шарлотты была очень ослаблена. В 23 года она подхватила пневмококковую инфекцию, началось заражение крови. 9 апреля девушка умерла. Перед этим она написала в соцсетях, что идет в больницу.

О трагедии сообщила ее лучшая подруга Джордана.

«Никогда не думала, что мне когда-нибудь придется это писать. Многие из вас видели пост Шарлотты Смит сегодня утром о том, что она пошла в больницу. В течение многих лет она была моей лучшей подругой. Сегодня она покинула нас. Она не смогла побороть болезнь. Я видела ее маленькое лицо, она сейчас покоится с миром», — написала она в Facebook.

«Ридус» рассказывал историю 30-летней женщины, которая вела здоровый образ жизни, правильно питалась и бегала по утрам. У нее обнаружили рак легких четвертой стадии.