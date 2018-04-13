О важности родительских объятий для ребенка

Крики новорожденного ребенка радуют и умиляют счастливых родителей. Кажется, что мир изменился в один миг и ты начинаешь лучше понимать смысл своей жизни, свое предназначение в этом мире. Мысли о прекрасном будущем вихрем пролетают одна за другой. Трудно описать словами тот торжественный момент, когда ребенок, доверившись теплу и заботе твоих рук, успокаивается и мирно засыпает у тебя на груди. Вид родителя с мирно сопящим ребенком на руках достоен восхищения и умиления, пишет Dvorec!
Однако жизнь не стоит на месте, ребенок не кукла, он продолжает расти, развивается. На смену первым впечатлениям приходят трудовые будни. С появлением в доме ребенка перед заботливыми родителями появляются незначительные, на первый взгляд, вопросы, которые при более пристальном рассмотрении заводят прямо-таки в тупик. И ответы не всегда лежат на поверхности.
Например, если ребенок лежит в кроватке и кричит, то надо ли брать его на руки и утешать, или следует подождать, пока он успокоится сам? Возможно, каждый читатель сейчас подумал: «Что за пустяковый вопрос, конечно же…» Но вот тут-то и начинаются побочные эффекты демократии. Простой вопрос приводит к появлению разных ответов, которые, в целом, рекомендуют родителям две абсолютно противоположные модели поведения в подобной ситуации. Что же это за рекомендации и какую из них выбрать заботливым родителям, которые хотят уже в детстве заложить своему ребенку хорошее основание его характера?
Итак, одни люди считают, что ребенок должен с пеленок учиться самостоятельности и поэтому его не следует брать на руки при каждом крике. Они искренне переживают за будущее своего дитя и уже с раннего возраста начинают готовить ребенка к суровым будням предстоящей жизни. Порой, скрепя сердце, они стойко слушают крики ребенка, утешая себя мыслью о том, что это для его же будущего блага. Родители из этой категории людей не хотят, чтобы ребенок начал манипулировать ими, они боятся разбаловать свое чадо. Некоторые пожилые женщины так и говорят тебе: «Что ты носишь его на руках? Не приучай ребенка к рукам, а то он потом не слезет с них. Разбалуешь ребенка!». А некоторые отцы, с позиции главы семьи, повелевают женам: «Пусть кричит! Покричит и перестанет…» Проходит время, ребенок умолкает, и они довольно констатируют: «Ну вот, я же говорил, что сам успокоится».
Другая категория людей не может слышать крики ребенка, от которых разрывается сердце, и они спешат на помощь к младенцу, чтобы утешить и ободрить свое дитя. Мамы из этой категории готовы разрываться между приготовлением ужина для любимого мужа, который скоро должен прийти с работы домой, и ребенком, который никак не хочет оставаться один и постоянно начинает плакать, когда его кладут в кроватку. Если спросить этих женщин, почему они так поступают, почему постоянно носят своего ребенка на руках, то эти мамы начинают рассказывать о том, как сильно они любят своих детей, свою семью и весь мир в целом.
Вопросы любви и дисциплины (а порой и наказания) всегда находятся рядом, они граничат друг с другом, и родителям, которые беспокоятся о будущем своего ребенка, порой трудно определиться, как действовать в том или ином случае. Так как же поступать в ситуации, когда младенец лежит в кроватке и кричит, просясь тем самым на руки?
Доктор Росс Кэмпбелл, специалист по вопросам психологии отношений между родителями и детьми, в своей трилогии «Лицом к лицу с ребенком» пишет следующее: «Я обнаружил, что огромное количество проблем возникает потому, что родители не имеют общей сбалансированной перспективы по вопросу, как строить отношения с ребенком. Большинство родителей, по существу, владеют основной информацией, но происходит путаница в вопросах, когда, как, какой принцип и при каких обстоятельствах применять. Эта путаница понятна. Многие учат родителей, что делать, а не когда и как делать.
Классический пример – вопрос о дисциплине. Отличные книги и семинары по проблемам детского возраста посвящались этому вопросу, но при этом всегда забывали пояснить, что дисциплина – это только один из аспектов общения с ребенком. Вследствие этого многие родители делают заключение, что дисциплина – это первый и основной способ воспитания».
И далее Росс Кэмпбелл приходит к выводу, что «трагедия в том, что для многих родителей дисциплина становится самоцелью, и они проявляют слишком мало любви, которая могла бы принести ребенку утешение. Поэтому большинство детей сомневаются, что их любят искренне и независимо ни от каких обстоятельств».
В свои первые дни, недели, месяцы жизни ребенок еще не умеет говорить, и фактически его крики, как отмечают психологи, это жизненно важный для него вопрос: «Родители, вы любите меня?». И многое в жизни ребенка зависит от нашей ответной реакции на его возгласы-вопросы, так как этим самым мы закладываем фундамент наших взаимоотношений, формируем степень его доверия к нам и к этому новому миру. Осознаем ли мы значение наших объятий для ребенка? Используем ли мы нежные объятия для построения хороших отношений с нашим ребенком?
Доктор Кэмпбелл в той же трилогии рассказывает: «ученые обнаружили, что прикосновение играет поразительную роль в нашем физическом и душевном самочувствии. В статье «Чувство, формирующее наше будущее», утверждается, что его воздействие на ребенка начинается с момента рождения. Автор статьи Лоуэлл Поунт рассказывает об экспериментах, проведенных на медицинском факультете исследования осязательных контактов университета Майами. Эти эксперименты показали, что недоношенные дети, которым ежедневно делали массаж – три сеанса по пятнадцать минут медленных, глубоких поглаживаний, – прибавляли в весе на 47% больше, чем их маленькие соседи по палате, которым такого внимания не уделялось. У новорожденных, которым делали массаж, также наблюдалось улучшение сна, живость и повышение активности. В течение последующих восьми месяцев они лучше развивались и умственно, и физически».
В мире есть много хороших книг по психологии отношений, и порой, к сожалению, мы забываем о Книге книг, в которой содержатся лаконичные, и в то же время очень поучительные уроки по семейным отношениям. Слово Божье повествует нам о том, как ученики Иисуса не хотели пускать к Нему женщин с детьми для благословения, так как у них считался низкий социальный статус в те времена. На что Христос ответил следующее: «пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие… и, обняв (другой перевод: взяв в объятия) их, возложил руки на них и благословил их» (Мк.10:14,16).
Иисус понимает, как важно для ребенка дружеское объятие, но понимаем ли это мы? Насколько высок статус нашего ребенка, прежде всего, для нас самих? «Носить нельзя оставить», где же поставить запятую? Ведь от этого будет зависеть развитие нашего ребенка, его восприятие окружающего мира, его отношение к Богу и к ближнему, и в конечном итоге его вечная участь! Дружеские объятия, привитые с детства, отражаются на всей последующей жизни. Хочу ли я обнимать свою жену, ребенка? Если нет, то почему? Не потому ли, что я не получил этого в детстве?
Возможно, кто-то скажет, что это все мелочи, не стоящие внимания. Но просто оглянитесь на свою жизнь, спросите честно у себя, как вы относитесь к окружающему миру, к ближним? А потом спросите у своих родителей, что они думают о дружеских объятиях? А может, это видно и так, по тем отношениям, которые продолжают складываться между вами и сейчас?