О важности родительских объятий для ребенка

Доктор Росс Кэмпбелл, специалист по вопросам психологии отношений между родителями и детьми, в своей трилогии «Лицом к лицу с ребенком» пишет следующее: «Я обнаружил, что огромное количество проблем возникает потому, что родители не имеют общей сбалансированной перспективы по вопросу, как строить отношения с ребенком. Большинство родителей, по существу, владеют основной информацией, но происходит путаница в вопросах, когда, как, какой принцип и при каких обстоятельствах применять. Эта путаница понятна. Многие учат родителей, что делать, а не когда и как делать.

Классический пример – вопрос о дисциплине. Отличные книги и семинары по проблемам детского возраста посвящались этому вопросу, но при этом всегда забывали пояснить, что дисциплина – это только один из аспектов общения с ребенком. Вследствие этого многие родители делают заключение, что дисциплина – это первый и основной способ воспитания».

И далее Росс Кэмпбелл приходит к выводу, что «трагедия в том, что для многих родителей дисциплина становится самоцелью, и они проявляют слишком мало любви, которая могла бы принести ребенку утешение. Поэтому большинство детей сомневаются, что их любят искренне и независимо ни от каких обстоятельств».

В свои первые дни, недели, месяцы жизни ребенок еще не умеет говорить, и фактически его крики, как отмечают психологи, это жизненно важный для него вопрос: «Родители, вы любите меня?». И многое в жизни ребенка зависит от нашей ответной реакции на его возгласы-вопросы, так как этим самым мы закладываем фундамент наших взаимоотношений, формируем степень его доверия к нам и к этому новому миру. Осознаем ли мы значение наших объятий для ребенка? Используем ли мы нежные объятия для построения хороших отношений с нашим ребенком?

Доктор Кэмпбелл в той же трилогии рассказывает: «ученые обнаружили, что прикосновение играет поразительную роль в нашем физическом и душевном самочувствии. В статье «Чувство, формирующее наше будущее», утверждается, что его воздействие на ребенка начинается с момента рождения. Автор статьи Лоуэлл Поунт рассказывает об экспериментах, проведенных на медицинском факультете исследования осязательных контактов университета Майами. Эти эксперименты показали, что недоношенные дети, которым ежедневно делали массаж – три сеанса по пятнадцать минут медленных, глубоких поглаживаний, – прибавляли в весе на 47% больше, чем их маленькие соседи по палате, которым такого внимания не уделялось. У новорожденных, которым делали массаж, также наблюдалось улучшение сна, живость и повышение активности. В течение последующих восьми месяцев они лучше развивались и умственно, и физически».

В мире есть много хороших книг по психологии отношений, и порой, к сожалению, мы забываем о Книге книг, в которой содержатся лаконичные, и в то же время очень поучительные уроки по семейным отношениям. Слово Божье повествует нам о том, как ученики Иисуса не хотели пускать к Нему женщин с детьми для благословения, так как у них считался низкий социальный статус в те времена. На что Христос ответил следующее: «пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие… и, обняв (другой перевод: взяв в объятия) их, возложил руки на них и благословил их» (Мк.10:14,16).

Иисус понимает, как важно для ребенка дружеское объятие, но понимаем ли это мы? Насколько высок статус нашего ребенка, прежде всего, для нас самих? «Носить нельзя оставить», где же поставить запятую? Ведь от этого будет зависеть развитие нашего ребенка, его восприятие окружающего мира, его отношение к Богу и к ближнему, и в конечном итоге его вечная участь! Дружеские объятия, привитые с детства, отражаются на всей последующей жизни. Хочу ли я обнимать свою жену, ребенка? Если нет, то почему? Не потому ли, что я не получил этого в детстве?