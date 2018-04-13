Как научить плавать малыша?

В жизни многие вещи начинаются по воле случая. Конечно, детское плавание существовало уже столетия назад – у народов, живущих вблизи воды. Но то, что мы называем современным детским плаванием, было начато австралийкой Клер Тиммерманс в 1939 году благодаря случаю. В жаркие летние дни доктор посоветовал ей брать ребенка с собой в бассейн. Клер заметила, что ребенок буквально расцветает в воде, пишет Dvorec. Это побудило ее написать книгу, которая стала всемирно известным учебником по детскому плаванию.
Домашняя водная подготовка
Занятия с ребенком можно начинать с самого рождения. Занятия с малышом родители начинают в домашней ванне (но не в специальной ванночке для купания ребенка). Вода для купания используется обычная, из-под крана, можно добавить в воду отвар ромашки. Температура воды постепенно снижается от 36 до 32 градусов (на один градус в неделю). Более теплая вода приводит к ослаблению тонуса ребенка и нежеланию выполнять предлагаемые упражнения.
Эмоциональная реакция детей на воду и предлагаемые упражнения может быть самой разной – от полного спокойствия и принятия до бурного протеста. Поэтому маме стоит быть готовой к тому, что первый месяц уйдет на адаптацию малыша к воде. Большинство детей в той или иной степени испытывает отрицательные эмоции при погружении в воду, несмотря на то, что они хорошо задерживают дыхание. Ребенок должен преодолеть некий барьер между своей сухопутной ориентацией и водной средой. И задача родителей – провести его через это барьер без стрессов.
В любом случае, водные тренировки с самых первых дней жизни могут доставить малышу много радости, открывают родителям новые возможности для общения с ним.
Методика домашних тренировок
1 этап. Ребенок привыкает к нахождению в воде, а родители осваивают основные захваты и учатся свободно манипулировать телом ребенка. Способы поддержки: «под подбородок», «под грудь», «под голову на спинке». Существует множество других захватов, например, «под мышки», «за ручки» и др., которые являются в основном игровыми. На этом этапе нужно исключить резкие движения, приводящие к испугу ребенка, что может вызвать негативную реакцию на воду. Если у малыша ярко выражен страх перед водой, то маме можно садиться в ванну вместе с ребенком и кормить его грудью, оставляя над водой лишь его голову. Достигнув определенной уверенности в обращении с ребенком и убедившись, что он хорошо чувствует себя в воде, можно переходить к следующему этапу.
2 этап. На этом этапе отрабатывается задержка дыхания при попадании воды на голову и лицо. Для этого один из родителей поливает из ладоней или из чашки на лоб ребенка во время движения малыша по ванне. Лить надо так, чтобы вода текла широкой струей по всему лицу сверху вниз, препятствуя его дыханию. При этом ребенок рефлекторно задерживает дыхание. Убедившись, что вы хорошо чувствуете малыша, поливы можно заменить душем. А добившись длительной задержки дыхания, можно перейти к следующему этапу.
3 этап. На этом этапе тренировок важно уметь хорошо чувствовать дыхание ребенка. Это уже этап погружений под воду. Первые погружения должны быть совсем короткими и практически незаметными для ребенка (2-3 секунды). Конечная цель – погружения ребенка под воду без предварительных поливов. Но на этом этапе советуем вам заручиться поддержкой опытного инструктора.
Чем хорош большой бассейн?
Дома в ванне вы сможете заниматься с ребенком максимум до 6 месяцев. Но дело не только в этом. Прежде всего – бассейн значительно расширяет для ребенка окружающий мир. Что он видит в «обычной» жизни? Квартиру, ванную, улицу из коляски, и то не слишком много. А бассейн – совершенно новое, особенное пространство, особенно если это настоящий большой бассейн. К 1,5-2 месяцам ребенок готов к своему первому посещению бассейна (да и мама уже восстанавливается после родов).
В первый день потратьте время на то, чтобы познакомить ребенка с бассейном. Не ждите немедленных результатов, не приступайте к выполнению всего комплекса упражнений. Побудьте на берегу, ненадолго зайдите в воду, чтобы ребенок освоился в новой обстановке. Именно потому, что для малыша бассейн – принципиально новое и неизведанное пространство, приучать его надо постепенно. Он должен осознать, какой бассейн большой, увидеть, где суша, где вода, где свет, где тень… Он должен услышать и понять, как вода плещется, как говорят вокруг люди, что шумит за закрытыми дверями, как купаются другие малыши. Характер звуков в бассейне совсем другой, чем дома в ванне. Ребенок должен почувствовать это новое пространство, влиться в него, принять, привыкнуть. Нагрузки надо вводить и добавлять постепенно, пусть ребенок получает удовольствие.
Плавание
Детское плавание – совсем не сложное дело, но родители все же должны знать, как обращаться в воде с ребенком. Очень важно поддерживать малыша за головку так, чтобы ручки и ножки свободно двигались в воде. Вовсе не обязательно ставить целью научить ребенка плавать как можно раньше, хотя во врем занятий он, несомненно, получит некоторые навыки. Научить малыша плавать в возрасте до года – задача непростая, хотя и реализуемая. Мы говорим просто о занятиях в воде, сочетающих физические нагрузки и благотворное влияние воды. Более важным является то, чтобы малыш подружился с водой, не боялся ее. Для маленького ребенка дружба с водой – это фактор, влияющий на формирование его мышления, это шаг к сближению с природой. Вода требует к себе уважительного отношения, как и всякая природная стихия: необходима интеграция в нее, ее принятие.
Ныряние
В детском плавании есть один момент, который некоторым кажется странным и лишним, – ныряние. На самом деле, в нырянии нет никакого риска, никакой опасности, если правильно и осторожно обращаться с ребенком. Общеизвестно, что у ребенка до 6 месяцев существует рефлекс задержки дыхания, который предотвращает заглатывание воды. Кроме того, мышцы малыша до трехлетнего возраста не могут удерживать вес его тела над поверхностью воды, поэтому так важно научить ребенка нырять.
Было проведено специальное исследование, чтобы определить, происходят ли изменения в контроле дыхания среди маленьких пловцов. Полученные данные показали, что рефлексы не закрепляются, а скорее берутся под контроль по мере того, как малыш учится правильно вести себя в воде. Шаг за шагом он учится защищать себя путем задержки дыхания. Конечно, ребенок может заглотить немного воды во время занятия, но это ничтожное количество.
Если малыш начинает плавать под водой до четырехмесячного возраста, он более свободно ведет себя в воде в дальнейшем, и таким образом достигается большая степень безопасности. Это очень важно, т.к. плавающий малыш уже не поддается панике в непредвиденной ситуации, играя в море или озере. Учиться нырять ребенок начинает еще в домашней ванне, но бассейн дает для этого больше возможностей.
Плавание способствует развитию эмоционального восприятия, одновременно давая ребенку уникальную свободу движений. Бассейн закаляет, повышает жизненный тонус. Но главное – это неповторимые ощущения, которые испытывает малыш. Возможно, именно это и является самым важным развивающим фактором в детском плавании.