Как научить плавать малыша?

Чем хорош большой бассейн?

Дома в ванне вы сможете заниматься с ребенком максимум до 6 месяцев. Но дело не только в этом. Прежде всего – бассейн значительно расширяет для ребенка окружающий мир. Что он видит в «обычной» жизни? Квартиру, ванную, улицу из коляски, и то не слишком много. А бассейн – совершенно новое, особенное пространство, особенно если это настоящий большой бассейн. К 1,5-2 месяцам ребенок готов к своему первому посещению бассейна (да и мама уже восстанавливается после родов).

В первый день потратьте время на то, чтобы познакомить ребенка с бассейном. Не ждите немедленных результатов, не приступайте к выполнению всего комплекса упражнений. Побудьте на берегу, ненадолго зайдите в воду, чтобы ребенок освоился в новой обстановке. Именно потому, что для малыша бассейн – принципиально новое и неизведанное пространство, приучать его надо постепенно. Он должен осознать, какой бассейн большой, увидеть, где суша, где вода, где свет, где тень… Он должен услышать и понять, как вода плещется, как говорят вокруг люди, что шумит за закрытыми дверями, как купаются другие малыши. Характер звуков в бассейне совсем другой, чем дома в ванне. Ребенок должен почувствовать это новое пространство, влиться в него, принять, привыкнуть. Нагрузки надо вводить и добавлять постепенно, пусть ребенок получает удовольствие.

Плавание

Детское плавание – совсем не сложное дело, но родители все же должны знать, как обращаться в воде с ребенком. Очень важно поддерживать малыша за головку так, чтобы ручки и ножки свободно двигались в воде. Вовсе не обязательно ставить целью научить ребенка плавать как можно раньше, хотя во врем занятий он, несомненно, получит некоторые навыки. Научить малыша плавать в возрасте до года – задача непростая, хотя и реализуемая. Мы говорим просто о занятиях в воде, сочетающих физические нагрузки и благотворное влияние воды. Более важным является то, чтобы малыш подружился с водой, не боялся ее. Для маленького ребенка дружба с водой – это фактор, влияющий на формирование его мышления, это шаг к сближению с природой. Вода требует к себе уважительного отношения, как и всякая природная стихия: необходима интеграция в нее, ее принятие.

Ныряние

В детском плавании есть один момент, который некоторым кажется странным и лишним, – ныряние. На самом деле, в нырянии нет никакого риска, никакой опасности, если правильно и осторожно обращаться с ребенком. Общеизвестно, что у ребенка до 6 месяцев существует рефлекс задержки дыхания, который предотвращает заглатывание воды. Кроме того, мышцы малыша до трехлетнего возраста не могут удерживать вес его тела над поверхностью воды, поэтому так важно научить ребенка нырять.

Было проведено специальное исследование, чтобы определить, происходят ли изменения в контроле дыхания среди маленьких пловцов. Полученные данные показали, что рефлексы не закрепляются, а скорее берутся под контроль по мере того, как малыш учится правильно вести себя в воде. Шаг за шагом он учится защищать себя путем задержки дыхания. Конечно, ребенок может заглотить немного воды во время занятия, но это ничтожное количество.

Если малыш начинает плавать под водой до четырехмесячного возраста, он более свободно ведет себя в воде в дальнейшем, и таким образом достигается большая степень безопасности. Это очень важно, т.к. плавающий малыш уже не поддается панике в непредвиденной ситуации, играя в море или озере. Учиться нырять ребенок начинает еще в домашней ванне, но бассейн дает для этого больше возможностей.